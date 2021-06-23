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Данилов не исключает закрытие сообщения со странами, где есть дельта-штамм

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Киев, Среда 23 июня 2021 17:35
Данилов не исключает закрытие сообщения со странами, где есть дельта-штамм Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина может полностью прекратить транспортное сообщение с теми странами, где есть штамм коронавируса "Дельта". Это связано с тем, что он намного опаснее других.

Об этом в интервью tsn.ua заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

По его словам, сегодня Аппарат СНБО обсуждал меры, чтобы не допустить распространения индийского штамма в Украине. На сегодня решается вопрос об обязательных ПЦР-тестах для тех, кто приезжает из Российской Федерации, Беларуси, Великобритании и Индии.

"Не исключаю, что может быть полностью прекращено сообщение с некоторыми странами. Потому что это очень опасно", - отметил Данилов.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украине заявило, что тем, кто возвращается из Российской Федерации, Беларуси, Великобритании и Индии, нужно быть готовыми к дополнительным карантинным ограничениям.

Подробнее об этом варианте читайте в материале РБК-Украина "Штамм "Дельта". Чем опасна мутация СОVID и как к нему готовится Украина".

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СНБО Алексей Данилов Коронавирус
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