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Дело Зайцевой: виновные в смертельном ДТП снова хотят пересмотреть решение суда

STYLERЖизнь    30.01.2020 - 13:56
Дело Зайцевой: виновные в смертельном ДТП снова хотят пересмотреть решение суда
Алена Зайцева и Геннадий Дронов (фото: коллаж РБК-Украина)

Верховный Суд рассмотрит жалобы на приговор Зайцевой и Дронова

Зайцева и Дронов находятся под стражей из-за совершения смертельного ДТП в Харькове. Их обоих приговорили к 10 годам лишения свободы. При этом Верховный Суд принял к рассмотрению кассационную жалобу защитников Зайцевой и Дронова.

Заседание суда назначено на 3 апреля 2020 года. Начало заседания состоится в 10:30. Об этом сообщает УНН.

Напомним, что ДТП в Харькове произошло 18 октября 2017 года. В тот день на перекрестке столкнулся Lexus Зайцевой и Volkswagen Touareg Дронова. После сильного удара автомобиль Зайцевой отбросило на тротуар, где стояли люди.

11 человек получили ранения, из которых шестеро не смогли пережить тяжелые травмы. 26 февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова приговорил Зайцеву и Дронова к 10 годам тюремного заключения.

Кроме того, их лишили права управлять транспортными средствами в течение 3 лет. Суд также обязал виновных в ДТП выплатить компенсации семьям пострадавших.

В данное время Дронов находится в Крюковской исправительной колонии № 29 в Полтавской области, а Зайцева - в Покровском исправительном центре № 79 в Днепропетровской области. Им осталось еще отбывать наказание 8 лет.

Напомним, что Зайцева подала жалобу в Верховный суд с просьбой закрыть производство или уменьшить срок заключения до 5 лет условного наказания.

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Новости Украины Алена ЗайцеваГеннадий Дронов
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