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Справа Зайцевої: винні у смертельному ДТП знову хочуть переглянути рішення суду

STYLERЖиття    30.01.2020 - 13:56
Справа Зайцевої: винні у смертельному ДТП знову хочуть переглянути рішення суду
Олена Зайцева і Геннадій Дронов (фото: колаж РБК-Україна)

Верховний Суд розгляне скарги на вирок Зайцевої та Дронова

Зайцева і Дронов знаходяться під вартою за скоєння смертельного ДТП в Харкові. Їх обох засудили до 10 років позбавлення волі. При цьому Верховний Суд прийняв до розгляду касаційну скаргу захисників Зайцевої та Дронова.

Засідання суду призначено на 3 квітня 2020 року. Початок засідання відбудеться о 10:30. Про це повідомляє УНН.

Нагадаємо, що ДТП Харкові відбулося 18 жовтня 2017 року. У той день на перехресті зіткнувся Lexus Зайцевої і Volkswagen Touareg Дронова. Після сильного удару автомобіль Зайцевої відкинуло на тротуар, де стояли люди.

11 осіб отримали поранення, з яких шестеро не змогли пережити важкі травми. 26 лютого 2019 року Київський районний суд Харкова засудив Зайцеву і Дронова до 10 років тюремного ув'язнення.

Крім того, їх позбавили права керувати транспортними засобами протягом 3 років. Суд також зобов'язав винних у ДТП виплатити компенсації сім'ям постраждалих.

В даний час Дронов знаходиться в Крюківської виправної колонії № 29 в Полтавській області, а Зайцева - в Покровському виправному центрі № 79 у Дніпропетровській області. Їм залишилося ще відбувати покарання 8 років.

Нагадаємо, що Зайцева подала скаргу у Верховний суд із проханням закрити провадження або зменшити термін ув'язнення до 5 років умовного покарання.

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