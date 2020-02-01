Дело Шеремета: адвокаты Riffmaster указали на важные нестыковки

Дело об убийстве журналиста Павла Шеремета обрастает новыми данными и нестыковками. Полиция внезапно решила еще раз проверить данные об алиби Андрея Антоненко (Riffmaster), которые ранее уже были опровергнуты. Адвокаты украинского музыканта в шоке и обвиняют полицию в инсинуациях и имитации активности следствия.

Товарищ Антоненко Алексей Ермилов заявил 13 декабря 2019 года в прямом эфире одного из телеканалов о том, что подозреваемый был у него в гостях за городом в день убийства Павла Шеремета.

"Андрей был у меня за городом в Ворзеле, это 40 км от Киева. Он был с 19-го числа у меня. Учил меня играть на гитаре, потом мы пили пиво, ели мясо, и он остался ночевать. В 9 утра он повез меня в Киев. Никоим образом он не мог оказаться там, где произошло это преступление", - сообщил Ермилов.

Допрос Алексея Ермилова, свидетеля по делу об убийстве Шеремета

После этого следователи проверили звонки Ермилова и вызвали его на допрос, как свидетеля. Там он в присутствии адвоката признался, что ошибочно заявил о том, что музыкант был у него дома во время убийства. Видео допроса было засекречено и только через два месяца полиция решила обнародовать эти данные.

Адвокаты Антоненко шокированы поведением полиции и заявили, что заявление Ермилова проверили еще в декабре, опровергли его слова и забыли о нем. Правозащитники недоумевают, зачем следствие снова подняло эту тему.

"Почему бы следователям не проверить настоящие алиби? Почему бы не сравнить рост Антоненко с результатами фототехнической экспертизы роста злоумышленников? Пусть расскажут, куда из экспертиз исчезло упоминание о хромоте Антоненко. Напоминаем: ошибочное подозрение остановило поиск настоящих преступников", - заявил адвокат Антоненко и добавил, что считает подобные действия следствия инсинуациями и имитации активности работы.