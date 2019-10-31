Деликатная проблема: Супрун рассказала, как справиться с запором

Уляна Супрун рассказала, как бороться с запором если не помогают слабительные. Она также подчеркнула, что иногда случается так, что запор - это не просто дискомфорт, а проявление другого заболевания. Об этом бывшая глава Минздрава рассказала на своей странице в Facebook.

Про словам Супрун, запоры делятся на первичные (функциональные) и вторичные. Первичные - это когда причиной является рацион, работа здорового кишечника, обезвоживание или нарушении режима. Вторичные – являются причиной других болезней, психосоциальных проблем или приема лекарств.

Запоры обычно тревожат более старших людей, женщин и детей. При этом причины появления запора бывают разные.

Супрун рассказала о запоре (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Из-за чего появляется запор

Недостаток физической активности;

Строгое ограничение калорий;

Недостаток клетчатки в рационе;

Значительный прием лекарств, особенно диуретиков, препаратов для снижения кислотности желудка, антидепрессантов, опиатов, спазмолитиков, противосудорожных, препаратов железа;

Жизнь в сельской местности и холодном климате;

Запоры происходят в путешествиях, когда сбиваются привычные часа подъема, туалета, приема пищи, и бывает обезвоживание и невозможность попасть в туалет, когда захотелось;

Сильный стресс, дискомфорт.

При возникновении запора добиться облегчения можно с помощью клизмы или суппозиториев. Также можно принять слабительные и увеличивать потребление клетчатки.

Если запоры являются хроническими, то это может быть связано с раком кишечника или недостаточностью в работе щитовидной железы.

Супрун рассказала о запоре (фото: pixabay.com)

Что делать, чтобы избежать проблем с кишечником

Старайтесь сходить в туалет сразу, как проснетесь, или после еды;

Если тело зовет вас в туалет, то не нужно медлить. В этот момент если сдержаться, то все может "слипнутся" и уплотниться;

Самое лучшее положение - когда колени выше бедра;

Если вы мало двигаетесь, то это же происходит и с вашим кишечником. Поэтому необходимо заниматься физической активностью;

Ешьте цельнозерновые злаки, овощи и фрукты, богатые клетчаткой. Количество клетчатки в рационе следует увеличивать постепенно, и достичь 18-30 граммов в сутки. Улучшение наступит в течение четырех недель;

Пейте достаточно воды. Обезвоживание приводит к запорам. Впрочем, даже если пить, когда хочется или по режиму, запоры все равно могут быть по другим причинам;

Ешьте фрукты или сухофрукты, которые содержат сорбитол. Это естественное слабительное. Сорбитола много в яблоках, персиках, финиках и черносливе.