Деликатная проблема: Супрун рассказала, как справиться с запором

Супрун дала советы полезные советы украинцам
Уляна Супрун рассказала, как бороться с запором если не помогают слабительные. Она также подчеркнула, что иногда случается так, что запор - это не просто дискомфорт, а проявление другого заболевания. Об этом бывшая глава Минздрава рассказала на своей странице в Facebook.
Про словам Супрун, запоры делятся на первичные (функциональные) и вторичные. Первичные - это когда причиной является рацион, работа здорового кишечника, обезвоживание или нарушении режима. Вторичные – являются причиной других болезней, психосоциальных проблем или приема лекарств.
Запоры обычно тревожат более старших людей, женщин и детей. При этом причины появления запора бывают разные.
Супрун рассказала о запоре (фото: facebook.com/ulanasuprun)
При возникновении запора добиться облегчения можно с помощью клизмы или суппозиториев. Также можно принять слабительные и увеличивать потребление клетчатки.
Если запоры являются хроническими, то это может быть связано с раком кишечника или недостаточностью в работе щитовидной железы.
Супрун рассказала о запоре (фото: pixabay.com)
Старайтесь сходить в туалет сразу, как проснетесь, или после еды;
Если тело зовет вас в туалет, то не нужно медлить. В этот момент если сдержаться, то все может "слипнутся" и уплотниться;
Самое лучшее положение - когда колени выше бедра;
Если вы мало двигаетесь, то это же происходит и с вашим кишечником. Поэтому необходимо заниматься физической активностью;
Ешьте цельнозерновые злаки, овощи и фрукты, богатые клетчаткой. Количество клетчатки в рационе следует увеличивать постепенно, и достичь 18-30 граммов в сутки. Улучшение наступит в течение четырех недель;
Пейте достаточно воды. Обезвоживание приводит к запорам. Впрочем, даже если пить, когда хочется или по режиму, запоры все равно могут быть по другим причинам;
Ешьте фрукты или сухофрукты, которые содержат сорбитол. Это естественное слабительное. Сорбитола много в яблоках, персиках, финиках и черносливе.