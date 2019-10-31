Делікатна проблема: Супрун розповіла, як впоратися з запором

Уляна Супрун розповіла, як боротися з запором якщо не допомагають проносні. Вона також підкреслила, що іноді трапляється так, що запор - це не просто дискомфорт, а прояв іншого захворювання. Про це колишня глава МОЗ розповіла на своїй сторінці в Facebook.

Про словами Супрун, запори поділяються на первинні (функціональні) і вторинні. Первинні - це коли причиною є раціон, робота здорового кишечника, зневоднення або порушення режиму. Вторинні є причиною інших хвороб, психосоціальних проблем або прийому ліків.

Запори зазвичай турбують більш старших людей, жінок і дітей. При цьому причини появи запору бувають різні.

Супрун розповіла про запор (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Через що з'являється запор

Недолік фізичної активності;

Суворе обмеження калорій;

Недолік клітковини в раціоні;

Значний прийом ліків, особливо діуретиків, препаратів для зниження кислотності шлунка, антидепресантів, опіатів, спазмолітиків, протисудомних, препаратів заліза;

Життя в сільській місцевості і холодному кліматі;

Запори відбуваються в подорожах, коли збиваються звичні години підйому, туалету, прийому їжі, і буває зневоднення і неможливість потрапити в туалет, коли захотілося;

Сильний стрес, дискомфорт

При виникненні запору домогтися полегшення можна за допомогою клізми або супозиторіїв. Також можна прийняти проносні і збільшувати споживання клітковини.

Якщо запори є хронічними, то це може бути пов'язано з раком кишечника або недостатністю в роботі щитовидної залози.

Супрун розповіла про запор (фото: pixabay.com)

Що робити, щоб уникнути проблем з кишечником

Намагайтеся сходити в туалет відразу, як прокинетеся, або після їжі;

Якщо тіло кличе вас в туалет, то не потрібно зволікати. В цей момент, якщо стриматися, то все може "злипнуться" і ущільнитися;

Найкраще положення, коли коліна вище стегна;

Якщо ви мало рухаєтеся, то це ж відбувається і з вашим кишечником. Тому необхідно займатися фізичною активністю;

Їжте цільнозернові злаки, овочі і фрукти, які багаті клітковиною. Кількість клітковини в раціоні слід збільшувати поступово, і досягти 18-30 грамів на добу. Поліпшення настане протягом чотирьох тижнів;

Пийте достатньо води. Зневоднення призводить до запорів. Втім, навіть якщо пити, коли хочеться або за режимом, запори все одно можуть бути з інших причин;

Їжте фрукти або сухофрукти, які містять сорбітол. Це природне проносне. Сорбітолу багато в яблуках, персиках, фініках і чорносливі.