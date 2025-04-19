Делікатес не для всіх. Кому не можна їсти дубайський шоколад

Чи корисний дубайський шоколад?

Дієтолог Олівія Понятовска розповіла, що дубайський шоколад складається з молочного шоколаду (з вмістом какао близько 40-45%), фісташкової пасти та тонких смужок тіста катаіфі.

Залежно від версії він також може містити рослинні жири, пасту тахіні, білий шоколад. Поживні компоненти можуть відрізнятися в залежності від виробника і типу добавок, але, як правило, це висококалорійний продукт, що містить в основному жири (в основному насичені) і прості вуглеводи. Він також містить невелику кількість білка, в основному з горіхів і молока, яке входить до складу шоколаду.

Чим відрізняється калорійність дубайського шоколаду в порівнянні з іншими видами шоколаду?

Дубайський шоколад може бути трохи калорійнішим, ніж звичайний молочний або темний шоколад, в основному через такі добавки, як горіхові пасти або тісто для катаїфі. Калорійність варіюється від 500 до 700 ккал на 100 г. Для порівняння, класичний молочний шоколад зазвичай має близько 530 ккал на 100 г, а темний – близько 550 ккал на 100 г. Однак калорійність може відрізнятися в залежності від виробника і складу конкретного продукту.

Основні інгредієнти дубайського шоколаду

Молочний шоколад, який сам по собі містить багато простих цукрів і насичених жирів, надлишок яких може сприяти погіршенню обміну речовин або збільшенню ваги.

Фісташкова начинка - фісташки корисні, але в багатьох випадках виробники не використовують фісташкову пасту зі 100% вмістом горіхів. Дуже часто вони поєднуються з білим шоколадом, який містить переважно цукор, сухе молоко та какао-масло - отже, знову ж таки, багато калорій і мала поживна цінність.

Тісто катаіфі - дуже тонке, хрустке тісто, зазвичай готується з пшеничного борошна і масла, часто просочується цукровим сиропом, що підвищує його калорійність.

Незважаючи на те, що продукт виглядає розкішно і містить корисні інгредієнти, такі як фісташки, в цілому його важко назвати "здоровим продуктом". У ньому багато цукру, жиру і в багатьох випадках багато харчових добавок.

Яку кількість дубайського шоколаду можна вживати в день, щоб не нашкодити здоров'ю?

У день рекомендується вживати не більше 20-30 г шоколаду, що відповідає кільком кубикам. Така кількість дозволяє насолоджуватися його смаком без зайвих калорій і цукру. Для фізично активних людей або тих, хто потребує більшої енергії, доза може бути трохи вищою. Однак головне - дотримуватися помірності та ставитися до нього як до перекусу, а не як одного з основних компонентів дієти.