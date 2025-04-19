Деликатес не для всех. Кому нельзя есть дубайский шоколад

Дубайский шоколад в последнее время бьет рекорды популярности. Его пропагандируют инфлюенсеры, кинозвезды, а также компании-производители кондитерской продукции. Полезен ли дубайский шоколад? Насколько он калорийный?

Полезен ли дубайский шоколад?

Диетолог Оливия Понятовская рассказала, что дубайский шоколад состоит из молочного шоколада (с содержанием какао около 40-45%), фисташковой пасты и тонких полосок теста катаифи.

В зависимости от версии он также может содержать растительные жиры, пасту тахини, белый шоколад. Питательные компоненты могут отличаться в зависимости от производителя и типа добавок, но, как правило, это высококалорийный продукт, содержащий в основном жиры (в основном насыщенные) и простые углеводы. Он также содержит небольшое количество белка, в основном из орехов и молока, которое входит в состав шоколада.

Чем отличается калорийность дубайского шоколада по сравнению с другими видами шоколада?

Дубайский шоколад может быть немного более калорийным, чем обычный молочный или темный шоколад, в основном из-за таких добавок, как ореховые пасты или тесто для катаифи. Калорийность варьируется от 500 до 700 ккал на 100 г. Для сравнения, классический молочный шоколад обычно имеет около 530 ккал на 100 г, а темный - около 550 ккал на 100 г. Однако калорийность может отличаться в зависимости от производителя и состава конкретного продукта.

Основные ингредиенты дубайского шоколада

Молочный шоколад, который сам по себе содержит много простых сахаров и насыщенных жиров, избыток которых может способствовать ухудшению обмена веществ или увеличению веса.

Фисташковая начинка - фисташки полезны, но во многих случаях производители не используют фисташковую пасту со 100% содержанием орехов. Очень часто они сочетаются с белым шоколадом, который содержит преимущественно сахар, сухое молоко и какао-масло - следовательно, опять же, много калорий и малая питательная ценность.

Тесто катаифи - очень тонкое, хрустящее тесто, обычно готовится из пшеничной муки и масла, часто пропитывается сахарным сиропом, что повышает его калорийность.

Несмотря на то, что продукт выглядит роскошно и содержит полезные ингредиенты, такие как фисташки, в целом его трудно назвать "здоровым продуктом". В нем много сахара, жира и во многих случаях много пищевых добавок.

Какое количество дубайского шоколада можно употреблять в день, чтобы не навредить здоровью?

В день рекомендуется употреблять не более 20-30 г шоколада, что соответствует нескольким кубикам. Такое количество позволяет наслаждаться его вкусом без лишних калорий и сахара. Для физически активных людей или тех, кто нуждается в большей энергии, доза может быть немного выше. Однако главное - соблюдать умеренность и относиться к нему как к перекусу, а не как к одному из основных компонентов диеты.