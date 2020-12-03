ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В деле фотографа Ктиторчука появилась 12-летняя девочка из интерната: ее тоже изнасиловали

Четверг 03 декабря 2020 19:54
В деле фотографа Ктиторчука появилась 12-летняя девочка из интерната: ее тоже изнасиловали
Александр Ктиторчук подозревается в изнасиловании девочки из интерната (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Александр Ктиторчук подозревается в совращении и изнасиловании несовершеннолетних. Ему инкриминируют совершение развратных действий в отношении разных девочек, включая 12-летнюю жертву из интерната, которой сейчас уже 14.

По данным источника OBOZREVATEL, снимки несовершеннолетней девочки были обнаружены на компьютере фотографа. После этого полиция смогла разыскать ее. Выяснилось, что она воспитанница интерната.

Осенью 2018 года девочка жила с матерью, но та в итоге от нее отказалась. После ссоры девочка сбежала из дома и позвонила своей подруге, которая взяла такси и приехала ее успокоить.

Позже данная подруга позвонила своему знакомому, которым оказался известный фотограф Александр Ктиторчук. Через некоторое время мужчина приехал к девочкам в г. Украинка на микроавтобусе Mercedes Vito своей гражданской жены.

Ктиторчук предложил вместе отдохнуть в Киеве и повез девочек в столицу. По просьбе подруги 12-летняя девочка села рядом с фотографом, который был за рулем.

Мужчина сразу же начал приставать к девочке, но ей это не понравилось, и она предложила подруге поменяться с ней местами. Та согласилась и Александр начал щупать и ее.

В Киеве мужчина якобы купил девочкам алкоголь и 12-летний ребенок быстро опьянел. Девочка заснула на обустроенной постели в салоне микроавтобуса, но проснулась от того, когда почувствовала, что ее кто-то раздевает.

Это был Александр Ктиторчук, девочка сопротивлялась, но все было бесполезно, фотограф ее изнасиловал.

Правоохранители рассказали изданию, что на ноутбуке фотографа были обнаружены снимки разных девочек. При этом некоторые кадры были сделаны в микроавтобусе Александра, а некоторые на студии.

Напомним, Ктиторчука подозревают в изнасиловании еще одной 12-летней девочки.

Ранее одна из жертв фотографа-насильника Ктиторчука рассказала свою историю, которая произошла с ней, когда ей было 17 лет.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь изнасилование

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь