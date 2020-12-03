В деле фотографа Ктиторчука появилась 12-летняя девочка из интерната: ее тоже изнасиловали

Александр Ктиторчук подозревается в изнасиловании девочки из интерната (коллаж: РБК-Украина)

Александр Ктиторчук подозревается в совращении и изнасиловании несовершеннолетних. Ему инкриминируют совершение развратных действий в отношении разных девочек, включая 12-летнюю жертву из интерната, которой сейчас уже 14.

По данным источника OBOZREVATEL, снимки несовершеннолетней девочки были обнаружены на компьютере фотографа. После этого полиция смогла разыскать ее. Выяснилось, что она воспитанница интерната.

Осенью 2018 года девочка жила с матерью, но та в итоге от нее отказалась. После ссоры девочка сбежала из дома и позвонила своей подруге, которая взяла такси и приехала ее успокоить.

Позже данная подруга позвонила своему знакомому, которым оказался известный фотограф Александр Ктиторчук. Через некоторое время мужчина приехал к девочкам в г. Украинка на микроавтобусе Mercedes Vito своей гражданской жены.

Ктиторчук предложил вместе отдохнуть в Киеве и повез девочек в столицу. По просьбе подруги 12-летняя девочка села рядом с фотографом, который был за рулем.

Мужчина сразу же начал приставать к девочке, но ей это не понравилось, и она предложила подруге поменяться с ней местами. Та согласилась и Александр начал щупать и ее.

В Киеве мужчина якобы купил девочкам алкоголь и 12-летний ребенок быстро опьянел. Девочка заснула на обустроенной постели в салоне микроавтобуса, но проснулась от того, когда почувствовала, что ее кто-то раздевает.

Это был Александр Ктиторчук, девочка сопротивлялась, но все было бесполезно, фотограф ее изнасиловал.

Правоохранители рассказали изданию, что на ноутбуке фотографа были обнаружены снимки разных девочек. При этом некоторые кадры были сделаны в микроавтобусе Александра, а некоторые на студии.

Напомним, Ктиторчука подозревают в изнасиловании еще одной 12-летней девочки.

Ранее одна из жертв фотографа-насильника Ктиторчука рассказала свою историю, которая произошла с ней, когда ей было 17 лет.