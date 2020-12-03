У справі фотографа Ктиторчука з'явилася 12-річна дівчинка з інтернату: її теж зґвалтували

Олександр Ктиторчук підозрюється у зґвалтуванні дівчинки з інтернату (колаж: РБК-Україна)

Олександр Ктиторчук підозрюється в розбещенні та зґвалтуванні неповнолітніх. Йому інкримінують вчинення розпусних дій щодо різних дівчаток, включаючи 12-річну жертву з інтернату, якій зараз вже 14.

За даними джерела OBOZREVATEL, знімки неповнолітньої дівчинки були виявлені на комп'ютері фотографа. Після цього поліція змогла розшукати її. З'ясувалося, що вона-вихованка інтернату.

Восени 2018 року дівчинка жила з матір'ю, але та, зрештою, від неї відмовилася. Після сварки дівчинка втекла з дому і подзвонила своїй подрузі, яка взяла таксі і приїхала її заспокоїти.

Пізніше ця подруга подзвонила своєму знайомому, яким виявився відомий фотограф Олександр Ктиторчук. Через деякий час чоловік приїхав до дівчаток у м. Українка на мікроавтобусі Mercedes Vito своєї цивільної дружини.

Ктиторчук запропонував разом відпочити в Києві і повіз дівчаток у столицю. На прохання подруги 12-річна дівчинка сіла поруч з фотографом, який був за кермом.

Чоловік одразу ж почав чіплятися до дівчини, але їй це не сподобалось, і вона запропонувала подрузі помінятися з нею місцями. Та погодилася і Олександр почав мацати і її.

У Києві чоловік нібито купив дівчаткам алкоголь і 12-річна дитина швидко сп'яніла. Дівчинка заснула на облаштованому ліжку в салоні мікроавтобуса, але прокинулася від того, коли відчула, що її хтось роздягає.

Це був Олександр Ктиторчук, дівчина опиралася, але все було марно, фотограф її зґвалтував.

Правоохоронці розповіли виданню, що на ноутбуці фотографа були виявлені знімки різних дівчаток. При цьому деякі кадри були зроблені в мікроавтобусі Олександра, а деякі на студії.

Нагадаємо, Ктиторчука підозрюють у зґвалтуванні ще однієї 12-річної дівчинки.

Раніше одна з жертв фотографа-ґвалтівника Ктиторчука розповіла свою історію, яка сталася з нею, коли їй було 17 років.