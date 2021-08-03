Вот что делают продавцы в Запорожье: после этого вы побоитесь покупать овощи на рынках (видео)
В Запорожье продавцы шокировали обработкой овощей (коллаж РБК-Украина)
В Запорожье продавцы очень своеобразно придают своему товару надлежащий вид. Так, например, на одной из торговых точек женщина-продавец брызгает овощи водой прямо изо рта.
Видео с этим действием показали на странице Prana.108 в Instagram.
"А я переживаю, когда в пакет дуют и пальцы облизывают, чтобы его открыть", - подписал видео блогер.
В ролике можно увидеть, как женщина набирает в рот воды, а потом брызгает ею овощи, чтобы они приобрели товарный вид.
В комментариях к видео пользователи возмутились действиями продавца.
- Ты не видел это раньше? Это типа сделать витрину привлекательной, только товар быстрее портится, но такой мокренький купят быстрее. Это для тех, кто любит выбирать глазами.
- У меня появилась новая фобия.
- Наблюдала такую картину с клубникой. Больше не покупаю ее у незнакомых.
- Коронавирус радуется, когда слюнявят пакетики.
- Боже, неужели нельзя купить распылитель за 30 гривен?
- И это делается прилюдно, что же делается за дверью?
- Ммм, прям захотелось купить в этой женщины. Видно, что беспокоится за свою работу.
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