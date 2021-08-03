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Вот что делают продавцы в Запорожье: после этого вы побоитесь покупать овощи на рынках (видео)

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Запорожье, Вторник 03 августа 2021 09:29
Вот что делают продавцы в Запорожье: после этого вы побоитесь покупать овощи на рынках (видео) В Запорожье продавцы шокировали обработкой овощей (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Запорожье продавцы очень своеобразно придают своему товару надлежащий вид. Так, например, на одной из торговых точек женщина-продавец брызгает овощи водой прямо изо рта.

Видео с этим действием показали на странице Prana.108 в Instagram.

"А я переживаю, когда в пакет дуют и пальцы облизывают, чтобы его открыть", - подписал видео блогер.

В ролике можно увидеть, как женщина набирает в рот воды, а потом брызгает ею овощи, чтобы они приобрели товарный вид.

В комментариях к видео пользователи возмутились действиями продавца.

  • Ты не видел это раньше? Это типа сделать витрину привлекательной, только товар быстрее портится, но такой мокренький купят быстрее. Это для тех, кто любит выбирать глазами.
  • У меня появилась новая фобия.
  • Наблюдала такую картину с клубникой. Больше не покупаю ее у незнакомых.
  • Коронавирус радуется, когда слюнявят пакетики.
  • Боже, неужели нельзя купить распылитель за 30 гривен?
  • И это делается прилюдно, что же делается за дверью?
  • Ммм, прям захотелось купить в этой женщины. Видно, что беспокоится за свою работу.

Как мы писали ранее, в курортном заливе Одесской области туристам продали тигровые креветки, которые сделаны из желатина.

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