Вот что делают продавцы в Запорожье: после этого вы побоитесь покупать овощи на рынках (видео)

В Запорожье продавцы очень своеобразно придают своему товару надлежащий вид. Так, например, на одной из торговых точек женщина-продавец брызгает овощи водой прямо изо рта.

Видео с этим действием показали на странице Prana.108 в Instagram.

"А я переживаю, когда в пакет дуют и пальцы облизывают, чтобы его открыть", - подписал видео блогер.

В ролике можно увидеть, как женщина набирает в рот воды, а потом брызгает ею овощи, чтобы они приобрели товарный вид.

В комментариях к видео пользователи возмутились действиями продавца.