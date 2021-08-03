Ось що роблять продавці в Запоріжжі: після цього ви побоїтеся купувати овочі на ринках (відео)

У Запоріжжі продавці дуже своєрідно надають своєму товару належний вигляд. Так, наприклад, на одній з торгових точок жінка-продавець бризкає овочі водою прямо з рота.

Відео з цією дією показали на сторінці Prana.108 в Instagram.

"А я переживаю, коли в пакет дмуть і пальці облизують, щоб його відкрити", - підписав відео блогер.

У ролику можна побачити, як жінка набирає в рот води, а потім бризкає нею овочі, щоб вони мали товарний вигляд.

У коментарях до відео користувачі обурилися діями продавця.