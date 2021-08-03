Ось що роблять продавці в Запоріжжі: після цього ви побоїтеся купувати овочі на ринках (відео)
У Запоріжжі продавці шокували обробкою овочів (колаж РБК-Україна)
У Запоріжжі продавці дуже своєрідно надають своєму товару належний вигляд. Так, наприклад, на одній з торгових точок жінка-продавець бризкає овочі водою прямо з рота.
Відео з цією дією показали на сторінці Prana.108 в Instagram.
"А я переживаю, коли в пакет дмуть і пальці облизують, щоб його відкрити", - підписав відео блогер.
У ролику можна побачити, як жінка набирає в рот води, а потім бризкає нею овочі, щоб вони мали товарний вигляд.
У коментарях до відео користувачі обурилися діями продавця.
- Ти не бачив це раніше? Це типу зробити вітрину привабливою, тільки товар швидше псується, але такий мокренький куплять швидше. Це для тих, хто любить вибирати очима.
- У мене з'явилася нова фобія.
- Спостерігала таку картину з полуницею. Більше не купую її у незнайомих.
- Коронавірус радіє, коли слинявлять пакетики.
- Боже, невже не можна купити розпилювач за 30 гривень?
- І це робиться прилюдно, що ж робиться за дверима?
- Ммм, прям захотілося купити в цієї жінки. Видно, що турбується за свою роботу.
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