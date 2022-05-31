При какой скорости можно максимально сэкономить топливо: эксперты дали ответ
Из-за постоянного повышения цен на топливо вопрос его экономии остается для украинских автомобилистов актуальным. Одним из способов снижения расхода бензина является подбор оптимальной скорости движения.
Как ездить, чтобы снизить использование топлива, сообщает Ukr.Media.
Что поможет экономить топливо
Эксперты говорят, что важно определить, на какой скорости у автомобиля потребление топлива сведется к минимуму. Чтобы выбрать среднее значение, необходимо учитывать тип транспортного средства, его состояние и манеру вождения водителя.
Однако в любом случае затраты топлива у каждого автомобиля значительно возрастают в моменты торможения и набора скорости. Именно поэтому во время движения по шоссе машины (обычно) потребляют горючего на порядок меньше, чем при езде по городу.
Также еще больше увеличивается расход топлива, если в момент торможения или разгона на коробке передач была установлена более низкая передача. А вот меньше всего бензина или солярки будет расходоваться при небольших оборотах на высокой передаче.
Специалисты отмечают, что двигатели в автомобилях предназначены для определенных скоростей, температур и оборотов. В частности, когда авто приступает к движению на большой скорости, то мотор начинает работать вне оптимального диапазона, что в итоге приводит к большим расходам топлива.
Однако, для современных бюджетных автомобилей оптимальным скоростным режимом является 60-80 км/ч.
Согласно исследованию, по мере увеличения скорости движения и расхода топлива в автомобиле растут следующим образом: при 60 милях в час (96 км/ч) - на 3%, 65 милях в час (104,6 км/ч) - на 8%, в 70 милях в час (112,6 км/ч) - на 17%, 75 милях в час (120,7 км/ч) - на 23%, 80 милях в час (128,76 км/ч) - на 28%.
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