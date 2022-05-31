При какой скорости можно максимально сэкономить топливо: эксперты дали ответ

Что поможет экономить топливо

Эксперты говорят, что важно определить, на какой скорости у автомобиля потребление топлива сведется к минимуму. Чтобы выбрать среднее значение, необходимо учитывать тип транспортного средства, его состояние и манеру вождения водителя.

Однако в любом случае затраты топлива у каждого автомобиля значительно возрастают в моменты торможения и набора скорости. Именно поэтому во время движения по шоссе машины (обычно) потребляют горючего на порядок меньше, чем при езде по городу.

Также еще больше увеличивается расход топлива, если в момент торможения или разгона на коробке передач была установлена более низкая передача. А вот меньше всего бензина или солярки будет расходоваться при небольших оборотах на высокой передаче.

Специалисты отмечают, что двигатели в автомобилях предназначены для определенных скоростей, температур и оборотов. В частности, когда авто приступает к движению на большой скорости, то мотор начинает работать вне оптимального диапазона, что в итоге приводит к большим расходам топлива.

Однако, для современных бюджетных автомобилей оптимальным скоростным режимом является 60-80 км/ч.

Согласно исследованию, по мере увеличения скорости движения и расхода топлива в автомобиле растут следующим образом: при 60 милях в час (96 км/ч) - на 3%, 65 милях в час (104,6 км/ч) - на 8%, в 70 милях в час (112,6 км/ч) - на 17%, 75 милях в час (120,7 км/ч) - на 23%, 80 милях в час (128,76 км/ч) - на 28%.