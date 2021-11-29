Не делайте этого в своем доме, чтобы не навлечь бедность и несчастья

Все начинается на этапе строительства

Наши предки искренне верили, что строить дом надо на том месте, которое выберет скот для отдыха, или там, где расположен муравейник.

Считается, что такое место имеет очень светлую, положительную энергетику.

Под первый кирпич строящегося дома нужно положить бумажную купюру. Тогда будет всегда стабильность и достаток в доме.

При строительстве нового дома в углу крыши делали маленькое отверстие. Туда будут выходить все ссоры и несчастья - куда же без них.

Защитите свой дом от зла еще на пороге

Одним из самых священных и мистических мест в доме является порог. Он был символом предела и оберегом от злых духов.

Наши деды-прадеды верили, что нельзя стоять на пороге, иначе можно впустить злых духов в дом.

Через порог нельзя здороваться, передавать вещи. Последние точно не вернутся назад.

Чтобы уберечь себя от духов, на двери можно нарисовать крест. Сверху над косяком - повесить подкову, вышитый рушник, а также перекрещенный пучок засушенных трав.

Окно также считается священным местом

Окно - это своего рода граница между домом и внешним миром. Когда кто-то в смье умирал, окна и двери распахивали настежь, чтобы душа могла вылететь из дома.

В течение сорока дней для души покойника на подоконник ставили воду и зажигали свечи.

Люди вырили, что после 40 дней души умерших могут прийти в дом и стать за окном. С этим связано верование, что из окна нельзя плевать, выливать помои или выпускать кота.

Привлекаем в дом богатство и не впускаем нищету

Чтобы в доме был достаток, нельзя подметать пол и выносить мусор в вечернее время (точкой отсчета считается закат).

Веник надо ставить стороной, которая метет, вверх. Так в доме всегда будут водиться деньжата, а злые силы бояться.

Нельзя класть деньги на стол - будут убытки и денежные потери.

Чтобы деньги в доме приумножались, обязательно свои сохранения клали в красивый кошелек. А на большие праздники утром купюры пересчитывали.