Не робіть цього в своїй оселі, аби не накликати бідність та нещастя

Все починається на етапі будівництва

Наші пращури щиро вірили, що будувати дім треба на тому місці, яке обере худоба для відпочинку, або там, де розташований мурашник.

Вважається, що така місцина має дуже світлу, позитивну енергетику.

Під першу цеглину будинку, що будується, потрібно покласти паперову купюру. Тоді буде завжди стабільність і достаток у домі.

При будівництві нового будинку в кутку даху робили маленький отвір. Туди виходитимуть всі сварки і нещастя - куди ж без них.

Захистість свій дім від зла ще на порозі

Одним із найбільш священних та містичних місць у домі ввається поріг. Він був символом межі і оберегом від злих духів.

Наші діди-прадіди вірили, що не можна стояти на порозі, інакше можна впустити злих духів у хату.

Через поріг не можна вітатися, передавати речі. Останні точно не повернуться назад.

Щоб уберегти себе від духіів, на дверях можна намалювати хрест. Зверху над одвірком - повісити підкову, вишитий рушник, а також перехрещений пучок засушених трав.

Вікно також вважаєтся священним місцем

Вікно - це свого роду межа між оселею і зовнішнім світом. Коли хтось в см'ї помирав, вікна і двері відчиняли навстіж, щоб душа могла вилетіти з дому.

Протягом сорока днів для душі покійника на підвіконня ставили воду й запалювали свічки.

Люди вырили, що після 40 днів душі померлих можуть прийти до хати і стати за вікном. З цим пов'язане вірування, що з вікна не можна плювати, виливати помиї чи випускати кота.

Привертаємо у дім багатство і не впускаємо злидні

Аби у домі був достаток, не можна замітати підлогу і виносити сміття у вечірній час (точкою відліку вважається захід сонця).

Віник треба ставити стороною, яка мете, догори. Так у домі завжди водитимуться грошенята, а злі сили боятимуться.

Не можна класти гроші на стіл - будуть збитки і грошові втрати.

Щоб гроші у домі примножувались, обов'язково свої збереження клали у красивий гаманець. А на великі свята вранці купюри перераховували.