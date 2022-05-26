Что делать при утрате или просрочке документов во время войны: где и как их восстановить

Куда обращаться для восстановления документов

Утерянные или уничтоженные документы вам помогут восстановить в территориальных органах Государственной миграционной службы Украины (ГМС).

Если вы потеряли паспорт гражданина Украины или другой документ, который удостоверяет личность, то можете воспользоваться:

Заграничным паспортом

Водительским удостоверением

Цифровыми документами в "Дія".

По Закону Украины "О Едином государственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус", для идентификации на территории Украины граждане, у которых утрачены или уничтожены документы, могут использовать е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу, сформированные средствами мобильного приложения "Дія".

У документов истек срок действия

Не паникуйте. Если у заграничного паспорта истек срок действия, его продолжат на 5 лет. И в заграничный паспорт сейчас снова вклеивают фотографии детей.

Удостоверение водителя, а также свидетельства на регистрацию транспортных средств будут действовать на территории Украины даже после окончания срока их действия.

Если вы потеряли ID-карту или бумажный паспорт, паспорт в "Дія" имеет такую же юридическую силу.

Как оформить новый паспорт

Нужно обратиться в ЦНАП или ГМС Украины и предоставить необходимые документы для обмена паспорта:

1. Паспорт, который нужно обменять

2. Документы, которые подтверждают обстоятельства, в связи с которыми паспорт подлежит обмену

3. Удостоверение о взятии на учет бездомных лиц (для бездомных лиц)

4. Справку о взятии на учет внутренне перемещенных лиц (для ВПЛ)

5. Документ, который удостоверяет лицо законного представителя/уполномоченного лица и документ, который подтверждает полномочия лица как законного представителя/уполномоченного лица

6. Документы, которые подтверждают оплату административного сбора, или оригинал документа об освобождении от его оплаты.

Оригинал документа об освобождении от отплаты административного сбора возвращается заявителю, а к заявлению-анкете прилагается его копия, заверенная работником территориального органа/подразделения ГМС, уполномоченного лица путем проставления отметки "Согласно оригиналу" и подписи с указанием его инициалов, и даты.

7. Документы, подтверждающие сведения для внесения дополнительной информации в бесконтактный электронный носитель и в паспорт (при наличии таких документов):

- о месте жительства - справка органа регистрации установленного образца

- о рождении детей - свидетельство о рождении

- о браке и расторжении брака - свидетельство о браке, свидетельство о браке, решение суда о расторжении брака, вступившее в законную силу и выданный компетентными органами

- об изменении имени - свидетельство об изменении имени, свидетельство о рождении, свидетельство о браке, о расторжении брака

- справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика из Государственного реестра физических лиц-налогоплательщиков или уведомление об отказе от его принятия

8. Одну фотографию размером 10х15 для внесения оцифрованного образца лица путем сканирования с применением средств Реестра - для оформления паспорта лицу, которое не может передвигаться самостоятельно в связи с длительным расстройством здоровья, подтвержденное медицинским заключением.

Или лицу, которое отбывает наказание в учреждение исполнения наказаний, или находящийся на длительном стационарном лечении (при необходимости).

Как продлить срок действия загранпаспорта

На период действия военного положения и в течении одного года со дня его прекращения или отмены пересекать государственную границу граждане Украины могут в пунктах пропуска через государственную границу и пунктах контроля - на основании паспорта гражданина Украины для выезда за границу, срок действия которого продлен.

Также дети могут пересекать границу на основании паспорта гражданина Украины для выезда за границу их законных представителей, в которые внесена информация о ребенке.

Информацию о продлении срока действия загранпаспорта вносят на основании заявления лица или его законного представителя, а также имеющегося загранпаспорта. Для этого нужно обратиться в ближайшее отделение ГМС по месту обращения. Информацию вносят в тот же день, бесплатно.

Нужны будут: паспорт гражданина Украины для выезда за границу и заявление о продлении срока действия загранпаспорта.

Стоит отметить, что продлить срок действия загранпаспорта, который был ранее уже продлен - будет невозможно.