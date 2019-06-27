Что делать, если укусила змея: Супрун предупредила украинцев

Уляна Супрун рассказала, что нужно делать, если укусила змея. Также и.о. главы Минздрава развеяла несколько распространенных мифов относительно самолечения в подобной ситуации и перечислила действия, которые ни в коем случае нельзя предпринимать. На своей странице в Facebook она описала, как можно предотвратить атаки змей на человека.

Согласно данным ВОЗ, ежегодно в мире ядовитые змеи кусают около 5,4 миллиона человек, из которых умирает от 81 тысячи до 138 тысяч человек, а втрое больше получают серъезные травмы. В нашей стране эпидемическая ситуация не такая угрожающая, и умереть от укуса змеи практически невозможно, так как у нас не распространены ядовитые виды змей.

В Украине в естественных условиях наиболее распространены гадюка обыкновенная и гадюка степная.

В жару змеи малоподвижны, и случаи укусов происходят, только если человек сам случайно на них наступил.

Иллюстративное фото: Змея (pixabay.com)

По информации Киевского токсикологического центра, ежегодно в весенне-осенний период регистрируют от 5 до 12 случаев укусов ядовитых змей. В большинстве случаев людей кусают гадюки.

Супрун рассказала, что происходит после укуса змеи:

Яд гадюки имеет геморрагическую действие, то есть действует на сердечнососудистую системы и свертывания крови. Он состоит из виперотоксина и ряда ферментов, разрушающих подкожную соединительную ткань, капилляры и вызывают свертывание крови. В результате сильно падает давление, образуются тромбы, может быть кардиотоксический эффект.

Змеиный яд в организме человека распространяется лимфатической системой или кровотоком. В последнем случае возникает тяжелая интоксикация. Уничтожение яда в организме происходит через желудочно-кишечный тракт, железы внутренней секреции и почки.

Течение отравления зависит от нескольких обстоятельств: 1) место укуса - наиболее опасны укусы в голову и шею; 2) от температуры воздуха - чем она выше, тем интенсивнее развивается клиника отравления.

Клинические проявления укусов в целом можно разделить на местные и общие.

Местные проявления:

наличие следов от зубов гадюки в виде двух пятнышек или похожих на точки кожных дефектов на близком расстоянии друг от друга (часто около 1 см);

отек вокруг укуса, который медленно расширяется;

местная гиперемия и гипертермия;

слабая боль в месте укуса, что при распространении отека может усилиться;

при тяжелом течении отравления наблюдается лимфангит, лимфаденит, множественные кровоизлияния и пузыри, тромбоз вен, выше места укуса;

при этом может возникать геморрагическая пропитки тканей, когда капилляры разрушились, и кровь вышла в межклеточное пространство. Это придает конечности синюшную или аспидно-серую окраску.

Общие проявления:

вялость и беспокойство, появляющееся за короткое время;

бледность кожи, повышенное потоотделение, жажда, изменение привкуса (например, металлический привкус во рту);

тошнота, рвота, субфебрильная температура, боль в животе, может развиваться низкого давления, тяжесть дыхания, высыпания на коже, коллапс;

Иллюстративное фото: Змея (из открытых источников)

В первые 30-90 минут после укуса начинается мгновенное свертывания крови (гиперкоагуляция) и появление микротромбов. Впоследствии наступает гипокоагуляция и риск кровотечений в желудочно-кишечном тракте или с носа. Период полувыведения яда составляет 6-12 часов.

Из осложнений наиболее опасны гангрена и сепсис. В отдаленном периоде могут наблюдаться шелушение эпителия кожи, атрофия мышц, нарушение контроля работы мышц. Это выглядит как "усыхание".

Руководительница Минздрава перечислила действия, которые нужно предпринимать при укусе змеи:

Необходимо как можно быстрее попасть в больницу и получить профессиональную помощь. Если транспортировка в больницу занимает много времени, стоит предоставить домедицинскую помощь пострадавшему.

Нужно сохранять спокойствие и не паниковать;

Переместить человека в удобное положение, чтобы он как можно меньше двигался;

Освободите место укуса от любого сжатия (от обуви, одежды или украшений);

Во время транспортировки желательно зафиксировать конечность в приподнятом положении при помощи шины или подручными средствами;

Место укуса нужно обработать антисептическим раствором. Для этого на рану накладывается циркулярная повязка, которая слегка сдавливает конечность. С помощью нее можно предотвратить загрязнение раны и уменьшить скорость распространения яда по лимфатическим сосудам;

Если у пострадавшего есть тревога - следует успокоить человека или дать успокоительные средства.

Также Супрун рассказала, что ни в коем случае не нужно делать после укуса змеи:

Не пытайтесь обрабатывать рану дополнительно;

Не прижигайте рану и не прикладывайте лед;

Не делайте жгут - это противопоказано из-за многочисленных осложнений при его применении;

Не высасывайте яд - эффективность такой процедуры весьма сомнительна. В частности ограничена во времени - это нужно делать не позднее чем за 5-7 минут с момента укуса. При этом у человека, оказывает подобную помощь не должно быть повреждений (ран, язв) в ротовой полости;

Не употребляйте алкоголь или кофеин;

Не пытайтесь поймать или убить змею. Попробуйте запомнить ее его цвет и форму - это может помочь в лечении.

И.о. главы Минздрава рекомендует при походах и отдыхе на природе во избежание нападения змеи и укусов быть бдительными, проверять место привала, не прикасаться руками к непроверенным предметав (змеи часто прячутся в старых пнях, в сене, под камнями или стволами деревьев), а если заметили змею, что лучше не делать резких движений - просто замрите и подождите, пока она отползет).

"Змеи не нападают первыми, а проявляют агрессию только в случае опасности", - отметила Супрун.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Как сообщалось ранее, в Украине в последнее время были зафиксированы несколько инцидентов с укусами змей. Так, недавно под Львовом жительницу села Рыков змея "отправила" в больницу - медики расценили ее состояние как средней тяжести.

Также мы писали о том, что в Одессе девушка обнаружила змею прямо в своей квартире.

Напомним, не так давно в Днепре 18 змей оккупировали ресторан. Владельцам заведения пришлось обратится к помощи спасателей.