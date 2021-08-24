Что делать, когда ученик травмировался в школе: кто виноват и действия учителя

В Украине ежедневно травмируется примерно 1000 детей. А это стресс в первую очередь для родителей и учителей, ведь нередко соответствующие инциденты случаются в школе.
Об этом пишет "На урок".
Согласно статистике дошкольники травмируются реже школьников, поскольку почти все время находятся под присмотром родителей или воспитателей. Однако с возрастом у детей появляется больше свободы, поэтому нередко школьники создают опасные ситуации.
Обычно дети очень любознательны и стараются познавать окружающую среду. Поэтому они не всегда умеют оценивать опасность ситуации, поэтому могут пораниться.
Кроме того, чаще всего травмируются подростки 13-15 лет. Они всегда хотят показать смелость, оригинальность и авторитет перед ровесниками.
Есть много случаев, когда ученики получают травму за пределами школы, а именно во время путешествий или экскурсий. Там педагог обязан провести информирование участников экскурсии о факторах риска и мерах по предотвращению травматизма.
Рассказать ребенку о безопасном поведении – это совместная работа самого ученика, родителей и учителя. Именно поэтому предупредительные разговоры, беседы, инструктажи и уроки по безопасности жизнедеятельности должны быть обязательными.
Также регулярно нужно проверять, как дети усвоили правила. Нужно создавать интересные тесты и проводы воспитательные разговоры.
Затем нужно сообщить об инциденте директору школы. В частности, если ребенок травмировался во время экскурсий и других активностей за пределами родного города или поселка, сообщите и орган управления образованием по месту происшествия.
Важно, что учитель не обязан сообщать родителям ученика и полицию. Это обязанность руководителя учреждения образования.
Поэтому учитель, который является свидетелем несчастного случая, не имеет права входить в состав комиссии. Поэтому, проследите, чтобы вас случайно туда не включили.
Если педагог не входит в состав комиссии, то он может защищать себя. Расследование не состоится без свидетеля, будьте спокойны. Или можете заручиться поддержкой адвоката и вместе с ним подготовить письменные объяснения.
Однако, если ученик получил тяжкие или средней тяжести телесные повреждения, то возникает вопрос об уголовной ответственности. Переломы костей, повреждение жизненно важных органов – это основание для открытия уголовного внедрения.
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