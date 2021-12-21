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Что делать, если стоимость товара на ценнике не соответствует действительности: подробная инструкция

Автор: Татьяна Самарук

Стоимость на ценнике не должна отличаться от стоимости товара в чеке. Если на кассе вас просят заплатить больше за стоимость, которая была указана на ценнике к товару, то вы можете отказаться.

Что делать, если стоимость товара на ценнике указана одна, сообщили в программе "Твой день" на 1+1.

По словам исполнительного директора Союза потребителей Украины Максима Несмиянова, в предновогоднюю пору довольно распространенными являются акционные цены на товарах в магазинах. Однако, бывают ситуации, когда на ценнике указана акционная цена, а в чеке выше.

Тогда покупателя требуют заплатить больше, чем он рассчитывал, выбирая акционный товар. Эксперт дал несколько советов, как действовать в такой ситуации:

  • Заплатить за товар сумму, указанную в чеке;
  • Вызвать администратора магазина;
  • Вместе с чеком и администратором подойти к ценнику со скидкой в зале и показать несоответствие в цене;
  • Если магазин не возвращает переплаченные вами средства, то вызвать полицию и зафиксировать факт расчета на кассе в соответствии с Кодексом Украины Об административных правонарушениях.

Исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов (скрин с видео)

Также, если магазин продает товар не по той цене, которая указана на ценнике, то он нарушает ст. 633 Гражданского кодекса Украины и влечет за собой административное правонарушение.

Важно отстаивать свои права потребителя и вернуть разницу, если вас обсчитали.

К тому же если вы заметили не соответствие цен уже дома, тогда нужно:

  • позвонить на горячую линию магазина и оставить жалобу;
  • или же вернуться в магазин и показать разницу цен и потребовать вернуть разницу.

Ранее мы сообщали, как вернуть деньги за гарантийный товар.

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