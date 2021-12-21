Что делать, если стоимость товара на ценнике не соответствует действительности: подробная инструкция

По словам исполнительного директора Союза потребителей Украины Максима Несмиянова, в предновогоднюю пору довольно распространенными являются акционные цены на товарах в магазинах. Однако, бывают ситуации, когда на ценнике указана акционная цена, а в чеке выше.

Тогда покупателя требуют заплатить больше, чем он рассчитывал, выбирая акционный товар. Эксперт дал несколько советов, как действовать в такой ситуации:

Заплатить за товар сумму, указанную в чеке;

Вызвать администратора магазина;

Вместе с чеком и администратором подойти к ценнику со скидкой в зале и показать несоответствие в цене;

Если магазин не возвращает переплаченные вами средства, то вызвать полицию и зафиксировать факт расчета на кассе в соответствии с Кодексом Украины Об административных правонарушениях.

Исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов (скрин с видео)

Также, если магазин продает товар не по той цене, которая указана на ценнике, то он нарушает ст. 633 Гражданского кодекса Украины и влечет за собой административное правонарушение.

Важно отстаивать свои права потребителя и вернуть разницу, если вас обсчитали.

К тому же если вы заметили не соответствие цен уже дома, тогда нужно: