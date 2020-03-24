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Що робити, якщо у вас симптоми коронавіруса: не біжіть в лікарню!

STYLERКоронавірус    24.03.2020 - 10:09
Що робити, якщо у вас симптоми коронавіруса: не біжіть в лікарню!
Не варто бігти в лікарню з симптомами COVID-19 (фото: РБК-Україна)

Якщо у вас симптоми коронавіруса, не біжіть в інфекційну лікарню

Коронавірус в Україні інфікував 73 людини, з них троє людей померли. COVID-19 продовжує поширюватися серед населення, адже багатьом почали робити тести, які показують наявність інфекції. Українцям порадили у разі виявлення у себе симптомів COVID-19 не бігти відразу в лікарню, а залишатися вдома. Про це на брифінгу повідомив директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради Олег Стадник, звертаючись до черкащан.

"Будь-які заклики здоровим людям йти в інфекційну лікарню, щоб зробити тести, неправильні! Там можуть лежати люди з іншими захворюваннями, теж небезпечними та інфекційними. Тому йти туди і вимагати від лікарів робити тести, це не тільки безглуздя, але і певною мірою самогубство", - сказав лікар.

За словами Стадника, насамперед людині з симптомами COVID-19 треба подзвонити до свого сімейного лікаря і дотримуватися його рекомендацій. Якщо через 2-3 дні людині не стане краще, необхідно викликати швидку допомогу.

Якщо лікарі вважатимуть за потрібне, вони привезуть пацієнта в інфекційну лікарню. Тут йому зроблять тест на грип, потім проведуть експрес-тест на коронавірус. Тільки після цього роблять тест, який передають у лабораторію. І вже там остаточно підтвердять або знімуть цей діагноз.

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