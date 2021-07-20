Что делать, чтобы ваш ребенок не потерялся: советы, которые нельзя игнорировать

Мысль о том, что ребенок может сбежать из дома, быть похищенным или просто потеряться, приводит любого из родителей в панику. Но это можно предотвратить.

Так, в полиции рассказали, что в современном ритме жизни уследить за детьми практически невозможно.

Что делать, когда пропал ребенок

Родителям дали советы о том, как действовать, когда пропал их ребенок. Кроме того, если такая ситуация произошла, то и дети должны знать, как правильно действовать.

Также эти данные могут существенно облегчить поиски.