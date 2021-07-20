Що робити, аби ваша дитина не загубилась: поради, які не можна ігнорувати
Думка про те, що дитина може втекти з дому, бути викраденою або просто загубитися, приводить будь-кого з батьків у паніку. Але цьому можна запобігти.
Так, у поліції розповіли, що у сучасному ритмі життя встежити за дітьми практично неможливо.
Що робити, коли зникла дитина
Батькам дали поради про те, як діяти, коли зникла їхня дитина. Окрім того, якщо така ситуація трапилась, то і діти повинні знати, як правильно діяти.
Також ці данні можуть суттєво полегшити пошуки.
- Важливо, коли ви йдете у місця великого скупчення людей, одягайте дитину у яскравий одяг;
- У разі, коли дитина загубилась у торговому центрі, то швидко адміністрації. Її допоможуть розшуками через гучний зв'язок або відеокамери;
- Якщо ваша дитина загубилась, то потрібно аби вона зупинилась і чекала на місці батьків. Або ж хай голосно кличе на допомогу, етикет тут недоречний;
- Розкажіть та покажіть дитині, до яких людей можна звернутися за допомогою. Зокрема, це поліцейські, охоронці, продавці магазинів та перехожі з дітьми;
- Поясніть дитині, що з чужою людиною нікуди не можна йти. Навіть, щоб дитині не обіцяли;
- Кілька разів потренуйте ситуацію, коли малюк губиться. Дитина повинна чітко знати, як діяти.
- Розумний годинник з GPS-навігатором і SOS-кнопкою дуже потрібний для дитини. Він вам дасть знати, якщо малюк вийде за межі встановленої геолокації;
- Не можна залякувати дитину поліцією, адже у неї може виробитись страх, і якщо вона потрапить у халепу, боятиметься звернутися за допомогою до патрульних.