Що робити, аби ваша дитина не загубилась: поради, які не можна ігнорувати

Думка про те, що дитина може втекти з дому, бути викраденою або просто загубитися, приводить будь-кого з батьків у паніку. Але цьому можна запобігти.

Так, у поліції розповіли, що у сучасному ритмі життя встежити за дітьми практично неможливо.

Що робити, коли зникла дитина

Батькам дали поради про те, як діяти, коли зникла їхня дитина. Окрім того, якщо така ситуація трапилась, то і діти повинні знати, як правильно діяти.

Також ці данні можуть суттєво полегшити пошуки.