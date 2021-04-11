Что делать и куда обращаться, если вас укусил клещ: инфекционист дала ответ

С наступлением тепла, многие украинца начали выходить на природу. При этом в это время существует опасность того, что вас может укусить клещ. И самое страшное - это, если он является переносчиком болезни Лайма.
О том, как не подцепить болезнь Лайма и что делать при обнаружении укуса клеща, рассказала врач-инфекционист Светлана Куницина на своей странице в Facebook.
Она советует после того, как вы были на природе внимательно осмотреть свою кожу и кожу своего ребенка.
Если вы обнаружили клеща, то желательно поскорее извлечь его. Чем дольше он будет сосать кровь, тем больше вероятность, что этот клещ, если он носитель какой-нибудь болезни, заразит человека.
Очень важно ни в коем случае нельзя раздавливать клеща, так как тогда возбудитель из раздавленного тельца (если он в нем есть) попадет в ранку и человек заразится. Нельзя взять и просто сковырнуть присосавшееся насекомое. Тогда в коже остается его головка. И вообще очень важно извлечь клеща целиком.
Хорошо, если под рукой у вас есть антисептик (спирт, водка, йод и пр.). Им необходимо обработать место укуса (круг диаметром 1 см, вместе с клещом).
Является ли клещ, который вас укусил переносчиком болезни, могут дать ответы соответствующие специалисты - энтомолог и вирусолог.
После извлечения клеща, его необходимо положить в емкость и плотно закрыть крышкой, отнести на исследование к энтомологу. Но в реальности не все будут обращаться к специалисту. Поэтому существует профилактика развития болезни Лайма после произошедшего заражения.
Нужно в первые 72 часа от укуса клещом выпить 200мг (2 таблетки по 100мг) доксициклина. Однократно. Но это только для взрослых. У детей применяется другой антибиотик и другим курсом. Тут необходимо обратиться к врачу.
Если время упущено, риск развития болезни Лайма сохраняется. Тогда рекомендуется провести лабораторное исследование. Не ранее двух недель от момента укуса нужно сдать кровь на определение титра антител к боррелиям. И если эти антитела обнаружены, человек уже заражен, и болезнь проявится.
Напомним, Светлана Куницина также рассказала, что делать, если возникло подозрение на коронавирус.
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