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Что делать, если у капусты желтеют и сохнут листья: это поможет спасти урожай

Почему желтеют листья капусты (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Часто бывают случаи, когда во время выращивании капусты ее сердцевина и листья могут пожелтеть раньше времени. Это свидетельствует о серьезных ошибках.

Как вовремя заметить и исправить проблему - читайте ниже.

Как спасти урожай

Полив и освещение

Капуста считается влаголюбивой культурой, но слишком сильно увлажнять почву не стоит. В частности, поливать капусту нужно по мере просыхания почвы.

Также во время посадки важно, чтобы грядки не затемнялись постройками или деревьями.

Кислотность почвы

Важно следить и не допускать, чтобы почва была слишком кислой, ведь урожая не будет. Нормализовать уровень pH можно с помощью золы или доломитовой муки.

Подкормка

Пожелтеть листья капусты могут при дефиците удобрения. Обычно овощ может высохнуть из-за нехватки азота, фосфора и калия.

Кроме этого, необходимо осмотреть посадки на наличие болезней и вредителей. Чем раньше будет замечена проблема, тем больше шанс спасти капусту.

Болезни

Если вредителей нет, тогда возможно капуста заболела фузариоз.

Признаками этого грибкового заболевания являются пожелтение листьев и хлороз между жилками в нижней части листьев с последующим массовым увяданием и опаданием листьев. Обычно фузариоз поражает рассаду и взрослую капусту, выращиваемую в открытом грунте.

Чтобы получать хороший урожай капусты, нужно придерживаться таких рекомендаций:

  • Больную рассаду не следует высаживать в открытый грунт. Это может заразить почву, а грибок живет в почве несколько лет;
  • Обогатить состав почвы стоит с помощью извести (1 кг на 4 м2);
  • Регулировать влажность почвы, правильно поливая;
  • Соблюдать севооборот. Не рекомендуется высаживать капусту на один и тот же участок.

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капуста