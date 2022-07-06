Что делать, если у капусты желтеют и сохнут листья: это поможет спасти урожай

Часто бывают случаи, когда во время выращивании капусты ее сердцевина и листья могут пожелтеть раньше времени. Это свидетельствует о серьезных ошибках.
Как вовремя заметить и исправить проблему - читайте ниже.
Полив и освещение
Капуста считается влаголюбивой культурой, но слишком сильно увлажнять почву не стоит. В частности, поливать капусту нужно по мере просыхания почвы.
Также во время посадки важно, чтобы грядки не затемнялись постройками или деревьями.
Кислотность почвы
Важно следить и не допускать, чтобы почва была слишком кислой, ведь урожая не будет. Нормализовать уровень pH можно с помощью золы или доломитовой муки.
Подкормка
Пожелтеть листья капусты могут при дефиците удобрения. Обычно овощ может высохнуть из-за нехватки азота, фосфора и калия.
Кроме этого, необходимо осмотреть посадки на наличие болезней и вредителей. Чем раньше будет замечена проблема, тем больше шанс спасти капусту.
Болезни
Если вредителей нет, тогда возможно капуста заболела фузариоз.
Признаками этого грибкового заболевания являются пожелтение листьев и хлороз между жилками в нижней части листьев с последующим массовым увяданием и опаданием листьев. Обычно фузариоз поражает рассаду и взрослую капусту, выращиваемую в открытом грунте.
Чтобы получать хороший урожай капусты, нужно придерживаться таких рекомендаций:
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