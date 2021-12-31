Что делать, когда авто застряло в снегу: действенные методы

Так, выбраться из снега поможет буксирный трос, которым следует обернуть колеса. Однако, если его нет, то можно использовать домкрат.

Нужно устанавливать домкрат только на твердую поверхность или поставить запаску под него. Когда поднимете машину, то засыпьте яму ветками и камнями.

Кроме того, если и домкрата нет, то придется использовать только то, что есть в машине. Например, это могут быть мешки с сыпучими материалами. Они помогут улучшить сцепление с дорогой, если положить их под колеса.

Также, в крайнем случае придется пользоваться автомобильными ковриками для ног. Их нужно постелить ведущими колесами.

Как выехать из снега (freepik)

Машину также можно растолкать. Для начала нужно выровнять руль, чтобы колеса стояли прямо, потом чуть нажимаем на педаль газа, пытаясь подать машину вперед, когда машина начинает откатываться назад быстро включаем заднюю передачу и снова легонько давим на газ.

Если и при движении прямо, и при движении назад ваша машина с места не трогается (даже на миллиметр), а просто шлифует снег, поверните колеса немного в сторону и попробуйте снова. Проводите такие действия до тех пор, пока не определитесь с направлением возможного выезда.