Делал селфи и принимал экзамены: подробности пребывания Зеленского в Трускавце (видео)

Президент Владимир Зеленский 3 августа посетил Трускавец. В отеле Риксос перед приездом главы государства жестко усилили охрану и тщательно проверяли всех посетителей. Как сообщает ТСН, Зеленский был одет просто, то есть в повседневном, не деловом стиле.

Несмотря на усиленную охрану, к президенту подходили люди и просили сделать с гарантом селфи, Зеленский в этом удовольствии им не отказывал.

Отмечается, что Зеленский приехал в Трускавец принимать экзамены у новоиспеченных депутатов, о чем говорили с президентом – народные избранники не говорят. Известно лишь одно, что встреча Зеленского с учениками "Зе-школы" продолжалась около 40 минут.

Видео: Зеленский в Трускавце (tsn.ua)

Как мы ранее сообщали, президент Украины Владимир Зеленский 3 августа посетил Трускавец. Во время своего визита он ответил на резонансное заявление главы АП Андрея Богдана об отставке, а также провел закрытое "рабочее совещание" со "слугами народа".

Кстати, Владимир Зеленский дал последний комментарий об "отставке" Андрея Богдана. Зеленский ответил на вопрос, почему информация относительно заявления об отставке Богдана не была опровергнута. Гарант сказал, что заявление действительно существует.

Напомним, что знаменитая украинская певица Ирина Билык рассказала, что думает о президенте Украины Владимире Зеленском и поделилась своими мыслями касательно того, что может ожидать Украину дальше.