Я делал массаж: на Волыни муж убил жену, нанеся ей 60 ударов палкой

Как все произошло

По версии следствия мужчина в ночь на 27 апреля 2020 года 60 ударами палки убил свою жену. На теле погибшей была масса травм.

В тот злополучный день мужчина вернулся с рыбалки, но жену дома не застал. Он позвонил ей, по его словам, она была нетрезвая с другим мужчиной. По приходу домой женщина лягла спать, предварительно попив воды.

На следующий же день женщина проснулась и говорила, что плохо чувствует себя, тогда, по словам подозреваемого, он взял массажер, делал потерпевший массаж и даже дал ей лекарство. Когда ей стало хуже, он якобы вызвал медиков, однако женщина умерла. Мужчина убеждал, что супруги никогда не конфликтовали.

Свидетели говорят о конфликтах

Соседи уверяют, что супруги часто конфликтовали и жена боялась мужа. Женщина сообщала, что муж ей угрожает и она хочет от него уйти.

Также люди сообщили, что покойная часто жаловалась на своего мужа, который злоупотреблял алкоголем и ревновал ее.

Жуткие детали смерти

Свидетельские слова подтвердили камеры видеонаблюдения и выводы экспертов. По их данным, мужчина 60 раз ударил палкой женщину и добивал ее ногами. Жертва насилия оборонялась.

Приговор суда

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 121 УК Украины. Его приговорили к 9 годам лишения свободы. Также он должен уплатить 6 905 грн процессуальных расходов.