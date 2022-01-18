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В Запорожье умерла 4-месячная девочка, которую мать оставила у знакомого

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Запорожье, Вторник 18 января 2022 11:30
В Запорожье умерла 4-месячная девочка, которую мать оставила у знакомого Коллаж РБК-Украина: в Запорожье женщина оставила 4-месячную дочь у знакомого, а девочка умерла
Автор: Роман Мирончук

В Запорожье 29-летняя женщина оставила свою 4-месячую дочь на длительное время у своего знакомого. Ребенок находился в антисанитарных условиях. Кроме того, девочку нормально не кормили.

Об этом сообщает полиция Запорожской области.

В понедельник, 17 января, горе-мать, которая в 2021 году привлекалась к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков, оставила свою дочь на 36-летнего знакомого.

Мужчина вызвал бригаду скорой помощи, когда увидел, что с девочкой что-то не то. Медики забрали ребенка в больницу, но по дороге девочка скончалась.

После чего врачи сообщили об этом в полицию, которая посетила квартиру мужчины, где свои последние часы жизни провела 4-месячная девочка.

В Запорожье умерла 4-месячная девочка, которую мать оставила у знакомого

Квартира знакомого, у которого женщина оставила 4-месячную дочь (фото: zp.npu.gov.ua)

"Ребенок находился в полных антисанитарных условиях с признаками ненадлежащего питания и несоблюдения элементарных гигиенических норм", - говорится в сообщении.

В Запорожье умерла 4-месячная девочка, которую мать оставила у знакомого

Квартира знакомого, у которого женщина оставила 4-месячную дочь (фото: zp.npu.gov.ua)

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 166 Уголовного кодекса Украины (Злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком или лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство).

В Запорожье умерла 4-месячная девочка, которую мать оставила у знакомого

Квартира знакомого, у которого женщина оставила 4-месячную дочь (фото: zp.npu.gov.ua)

Матери ребенка угрожает ограничение свободы сроком от 2 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

В данный момент местонахождение женщины неизвестно, полиция ее ищет.

Напомним, в Днепре ребенок съел палочку от Chupa Chups. Пришлось делать диагностическую гастроскопию.

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