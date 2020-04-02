Делает подвиг каждый день: сеть восхитила история украинской медсестры

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта, и продлен до 24 апреля. В стране ввели ряд ограничений, в том числе и на работу общественного транспорта. При этом сеть поразила история медсестры, которая с большим трудом добирается на работу.

Главврач Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко рассказал о том, с каким трудом добирается на работу медсестра Неля, которая помогает тяжелобольным пациентам в реанимации.

39-летняя женщина живет в Васильковке, и работает в больнице младшей медсестрой. Ей нелегко добираться на работу. Ее высаживали из служебного вагона поезда, и не брали маршрутки.

Медсестра Неля с больным (фото: facebook.com/rsa010963)

"Она остается после работы в свободной палате отделения, боясь повторить страшный путь обратно домой. Кушает суп, который привезла в полулитровой баночке с двумя кусочками хлеба, не боясь за свою жизнь, считая копейки. Эпидемия коронавируса показала, что эти люди настоящие, а те, которые сидят на миллионах, боясь приобрести маску или шприц, считают свою жизнь для общества гораздо важнее", - написал Рыженко на своей странице в Facebook.

Пост главврача также прокомментировали пользователи сети, которые поблагодарили врачей и медработников за все, что они делают.

Спасибо! Будьте здоровы, врачи и медработники!

Спасибо Неле! Спасибо всем, кто в наших реалиях делает подвиг каждый день;

Хорошо бы организовать медикам служебный транспорт, в такое время;

Спасибо врачам и медсестрам!

Держитесь, вы - лучшие! Сил вам и здоровья!

Героиня!

Спасибо всем докторам, особенно тем, с кем свела меня жизнь. Если переживем все это, нужно сделать все возможное, чтобы оценить этих людей так, как они этого заслуживают! Спасибо!

Спасибо вам что вы есть. Ваш труд очень важен. Вы первые кто принимает удар на себя. И несмотря ни на что, вы люди в белых халатах - надежда, и опора всей Украины. Терпения, здоровья вам.

Скриншоты с Facebook

Напомним, что стало известно, в каких случаях украинцев могут проверять на коронавирус в принудительном порядке.