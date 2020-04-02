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Делает подвиг каждый день: сеть восхитила история украинской медсестры

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Карантин в Украине стал причиной многих ограничений в стране, но это не остановило медсестру

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта, и продлен до 24 апреля. В стране ввели ряд ограничений, в том числе и на работу общественного транспорта. При этом сеть поразила история медсестры, которая с большим трудом добирается на работу.

Главврач Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко рассказал о том, с каким трудом добирается на работу медсестра Неля, которая помогает тяжелобольным пациентам в реанимации.

39-летняя женщина живет в Васильковке, и работает в больнице младшей медсестрой. Ей нелегко добираться на работу. Ее высаживали из служебного вагона поезда, и не брали маршрутки.

Медсестра Неля с больным (фото: facebook.com/rsa010963)

"Она остается после работы в свободной палате отделения, боясь повторить страшный путь обратно домой. Кушает суп, который привезла в полулитровой баночке с двумя кусочками хлеба, не боясь за свою жизнь, считая копейки. Эпидемия коронавируса показала, что эти люди настоящие, а те, которые сидят на миллионах, боясь приобрести маску или шприц, считают свою жизнь для общества гораздо важнее", - написал Рыженко на своей странице в Facebook.

Пост главврача также прокомментировали пользователи сети, которые поблагодарили врачей и медработников за все, что они делают.

  • Спасибо! Будьте здоровы, врачи и медработники!
  • Спасибо Неле! Спасибо всем, кто в наших реалиях делает подвиг каждый день;
  • Хорошо бы организовать медикам служебный транспорт, в такое время;
  • Спасибо врачам и медсестрам!
  • Держитесь, вы - лучшие! Сил вам и здоровья!
  • Героиня!
  • Спасибо всем докторам, особенно тем, с кем свела меня жизнь. Если переживем все это, нужно сделать все возможное, чтобы оценить этих людей так, как они этого заслуживают! Спасибо!
  • Спасибо вам что вы есть. Ваш труд очень важен. Вы первые кто принимает удар на себя. И несмотря ни на что, вы люди в белых халатах - надежда, и опора всей Украины. Терпения, здоровья вам.

Скриншоты с Facebook

Напомним, что стало известно, в каких случаях украинцев могут проверять на коронавирус в принудительном порядке.

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