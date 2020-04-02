Робить подвиг кожен день: мережу захопила історія української медсестри

Карантин в Україні став причиною багатьох обмежень в країні, але це не зупинило медсестру
Карантин в Україні через коронавірус введений 12 березня, та продовжений до 24 квітня. В країні ввели ряд обмежень, у тому числі і на роботу громадського транспорту. При цьому мережу вразила історія медсестри, яка з великими труднощами дістається на роботу.
Головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко розповів про те, з якими труднощами добирається на роботу медсестра Неля, яка допомагає важкохворим пацієнтам в реанімації.
39-річна жінка живе в Васильківці, і працює молодшою медсестрою в лікарні. Їй нелегко добиратися на роботу. ЇЇ висаджували з службового вагона поїзда, і не брали маршрутки.
Медсестра Неля з хворим (фото: facebook.com/rsa010963)
"Вона залишається після роботи у вільній палаті відділення, боячись повторити страшний шлях назад додому. Їсть суп, який привезла в півлітровій банці з двома шматочками хліба, не боячись за своє життя, вважаючи копійки. Епідемія коронавіруса показала, що ці люди справжні, а ті, які сидять на мільйонах, боячись придбати маску або шприц, вважають своє життя для суспільства набагато важливіше", - написав Риженко на своїй сторінці в Facebook.
Пост головного лікаря також прокоментували користувачі мережі, які подякували лікарям і медпрацівникам за все, що вони роблять.
Скріншоти з Facebook
Нагадаємо, що стало відомо, в яких випадках українців можуть перевіряти на коронавірус в примусовому порядку.