Робить подвиг кожен день: мережу захопила історія української медсестри

Карантин в Україні через коронавірус введений 12 березня, та продовжений до 24 квітня. В країні ввели ряд обмежень, у тому числі і на роботу громадського транспорту. При цьому мережу вразила історія медсестри, яка з великими труднощами дістається на роботу.

Головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко розповів про те, з якими труднощами добирається на роботу медсестра Неля, яка допомагає важкохворим пацієнтам в реанімації.

39-річна жінка живе в Васильківці, і працює молодшою медсестрою в лікарні. Їй нелегко добиратися на роботу. ЇЇ висаджували з службового вагона поїзда, і не брали маршрутки.

Медсестра Неля з хворим (фото: facebook.com/rsa010963)

"Вона залишається після роботи у вільній палаті відділення, боячись повторити страшний шлях назад додому. Їсть суп, який привезла в півлітровій банці з двома шматочками хліба, не боячись за своє життя, вважаючи копійки. Епідемія коронавіруса показала, що ці люди справжні, а ті, які сидять на мільйонах, боячись придбати маску або шприц, вважають своє життя для суспільства набагато важливіше", - написав Риженко на своїй сторінці в Facebook.

Пост головного лікаря також прокоментували користувачі мережі, які подякували лікарям і медпрацівникам за все, що вони роблять.

Спасибі! Будьте здорові, лікарі та медпрацівники!

Спасибі Нелі! Спасибі всім, хто в наших реаліях робить подвиг кожен день;

Добре б організувати медикам службовий транспорт, у такий час;

Спасибі лікарям і медсестрам!

Тримайтеся, ви - найкращі! Сил вам та здоров'я!

Героїня!

Спасибі всім лікарям, особливо тим, з ким звело мене життя. Якщо переживемо все це, потрібно зробити все можливе, щоб оцінити цих людей так, як вони цього заслуговують! Спасибі!

Дякую вам що ви є. Ваша праця дуже важлива. Ви перші хто приймає удар на себе. І незважаючи ні на що, ви люди в білих халатах - надія і опора всієї України. Терпіння, здоров'я вам.

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що стало відомо, в яких випадках українців можуть перевіряти на коронавірус в примусовому порядку.