Делает подвиг каждый день: сеть восхитила история украинской медсестры

Карантин в Украине стал причиной многих ограничений в стране, но это не остановило медсестру
Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта, и продлен до 24 апреля. В стране ввели ряд ограничений, в том числе и на работу общественного транспорта. При этом сеть поразила история медсестры, которая с большим трудом добирается на работу.
Главврач Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко рассказал о том, с каким трудом добирается на работу медсестра Неля, которая помогает тяжелобольным пациентам в реанимации.
39-летняя женщина живет в Васильковке, и работает в больнице младшей медсестрой. Ей нелегко добираться на работу. Ее высаживали из служебного вагона поезда, и не брали маршрутки.
Медсестра Неля с больным (фото: facebook.com/rsa010963)
"Она остается после работы в свободной палате отделения, боясь повторить страшный путь обратно домой. Кушает суп, который привезла в полулитровой баночке с двумя кусочками хлеба, не боясь за свою жизнь, считая копейки. Эпидемия коронавируса показала, что эти люди настоящие, а те, которые сидят на миллионах, боясь приобрести маску или шприц, считают свою жизнь для общества гораздо важнее", - написал Рыженко на своей странице в Facebook.
Пост главврача также прокомментировали пользователи сети, которые поблагодарили врачей и медработников за все, что они делают.
Скриншоты с Facebook
Напомним, что стало известно, в каких случаях украинцев могут проверять на коронавирус в принудительном порядке.