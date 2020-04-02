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Робить подвиг кожен день: мережу захопила історія української медсестри

STYLERКоронавірус    02.04.2020 - 18:13
Робить подвиг кожен день: мережу захопила історія української медсестри
Мережа захопила історія української медсестри (фото: колаж РБК-Україна)

Карантин в Україні став причиною багатьох обмежень в країні, але це не зупинило медсестру

Карантин в Україні через коронавірус введений 12 березня, та продовжений до 24 квітня. В країні ввели ряд обмежень, у тому числі і на роботу громадського транспорту. При цьому мережу вразила історія медсестри, яка з великими труднощами дістається на роботу.

Головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко розповів про те, з якими труднощами добирається на роботу медсестра Неля, яка допомагає важкохворим пацієнтам в реанімації.

39-річна жінка живе в Васильківці, і працює молодшою медсестрою в лікарні. Їй нелегко добиратися на роботу. ЇЇ висаджували з службового вагона поїзда, і не брали маршрутки.

Робить подвиг кожен день: мережу захопила історія української медсестри

Медсестра Неля з хворим (фото: facebook.com/rsa010963)

"Вона залишається після роботи у вільній палаті відділення, боячись повторити страшний шлях назад додому. Їсть суп, який привезла в півлітровій банці з двома шматочками хліба, не боячись за своє життя, вважаючи копійки. Епідемія коронавіруса показала, що ці люди справжні, а ті, які сидять на мільйонах, боячись придбати маску або шприц, вважають своє життя для суспільства набагато важливіше", - написав Риженко на своїй сторінці в Facebook.

Робить подвиг кожен день: мережу захопила історія української медсестри

Пост головного лікаря також прокоментували користувачі мережі, які подякували лікарям і медпрацівникам за все, що вони роблять.

  • Спасибі! Будьте здорові, лікарі та медпрацівники!
  • Спасибі Нелі! Спасибі всім, хто в наших реаліях робить подвиг кожен день;
  • Добре б організувати медикам службовий транспорт, у такий час;
  • Спасибі лікарям і медсестрам!
  • Тримайтеся, ви - найкращі! Сил вам та здоров'я!
  • Героїня!
  • Спасибі всім лікарям, особливо тим, з ким звело мене життя. Якщо переживемо все це, потрібно зробити все можливе, щоб оцінити цих людей так, як вони цього заслуговують! Спасибі!
  • Дякую вам що ви є. Ваша праця дуже важлива. Ви перші хто приймає удар на себе. І незважаючи ні на що, ви люди в білих халатах - надія і опора всієї України. Терпіння, здоров'я вам.

Робить подвиг кожен день: мережу захопила історія української медсестриРобить подвиг кожен день: мережу захопила історія української медсестри

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що стало відомо, в яких випадках українців можуть перевіряти на коронавірус в примусовому порядку.

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