Делаем опору для кустов или цветов своими руками: бюджетно и навеки

Для каких растений послужат такие опоры

Их можно запросто использовать для смородины, крыжовника, а также кустовых цветов, как пион, гортензия или садовых кустов форзиции, гибискуса, калины, жасмина и тому подобное.

Способ изготовления опоры

Нам понадобится кусок металлопластиковой трубы небольшого диаметра (16-20 мм). Стоит такая в строительном магазине 20-40 грн за метр (в зависимости от толщины).

Скрутите трубу петлей необходимого размера (в зависимости, какой куст будем подвязывать), оставив достаточные концы для втыкания в землю.

Закрепите в месте пересечения проволокой. Обработайте в месте сгиба специальным паяльником (если такового нет - над плитой). Согните и спаяйте концы трубы вместе вниз.

Наша опора готова! Осталось закрепить ее вокруг куста, воткнув свободные концы в грунт.