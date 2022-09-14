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Делаем опору для кустов или цветов своими руками: бюджетно и навеки

Фото: сделать опору для кустов и цветов очень просто (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Чтобы в вашем саду всегда был порядок и красота, советуем сделать опоры для ягодных, садовых кустов или кустовых цветов. Такие опоры бюджетные, а будут служить вечно, в отличие от деревянных.

Об этом пишет канал Дача. Сад и огород.

Для каких растений послужат такие опоры

Их можно запросто использовать для смородины, крыжовника, а также кустовых цветов, как пион, гортензия или садовых кустов форзиции, гибискуса, калины, жасмина и тому подобное.

Способ изготовления опоры

Нам понадобится кусок металлопластиковой трубы небольшого диаметра (16-20 мм). Стоит такая в строительном магазине 20-40 грн за метр (в зависимости от толщины).

Скрутите трубу петлей необходимого размера (в зависимости, какой куст будем подвязывать), оставив достаточные концы для втыкания в землю.

Закрепите в месте пересечения проволокой. Обработайте в месте сгиба специальным паяльником (если такового нет - над плитой). Согните и спаяйте концы трубы вместе вниз.

Наша опора готова! Осталось закрепить ее вокруг куста, воткнув свободные концы в грунт.

Ранее мы писали, как подготовить грядку под овощи осенью чтобы получить ранний урожай.

Также будет интересно, как бороться с болезнями винограда за копейки.

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растениясад и огород