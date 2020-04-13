Мы делаем это неправильно: как носить маски и респираторы во время пандемии коронавируса

Эксперты объяснили, как правильно использовать маски и респираторы, чтобы повысить защиту от коронавируса
Коронавирус в Украине поразил уже более трех тысяч человек и медики настаивают на том, что правильное использование масок и других защитных средств может существенно снизить риск заражения. Однако маски и респираторы нужно носить правильно, чтобы их защита была действительно эффективной.
Как отмечают эксперты, обычная медицинская маска не может защитить от вируса, но она может защитить других людей, если обладатель маски заражен и даже не подозревает об этом. Крупные капли не распространяются по воздуху, а оседают на внутренних поверхностях маски, пишет 24 канал.
Не дают полной защиты и респираторы, так как новые исследования показали, что респиратор N95 может обезопасить от бактериальных инфекций, но не от вирусов.
Однако специалисты настаивают на том, что уровень защиты при использовании респираторов N95 или FFP все-таки значительно повышают безопасность, так как они задерживают более 95% микрочастиц.
Основные правила использования масок и респираторов:
Напомним, ранее мы писали о том, что ученые сделали важное заявление о дистанции при пандемии COVID-19.