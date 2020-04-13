ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ми робимо це неправильно: як носити маски і респіратори під час пандемії коронавіруса

STYLERКоронавірус    13.04.2020 - 20:16
Ми робимо це неправильно: як носити маски і респіратори під час пандемії коронавіруса
Як правильно використовувати маски і респіратори (Фото: freepik)

Експерти пояснили, як правильно використовувати маски і респіратори, щоб підвищити захист від коронавірусу

Коронавірус в Україні вразив вже більше ніж три тисячі осіб і медики наполягають на тому, що правильне використання масок та інших захисних засобів може істотно знизити ризик зараження. Однак маски та респіратори потрібно носити правильно, щоб їх захист був дійсно ефективним.

Як відзначають експерти, звичайна медична маска не може захистити від вірусу, але вона може захистити інших людей, якщо власник маски заражений і навіть не підозрює про це. Великі краплі не поширюються по повітрю, а осідають на внутрішніх поверхнях маски, пише 24 канал.

Не дають повного захисту і респіратори, через те, що нові дослідження показали, що респіратор N95 може убезпечити від бактеріальних інфекцій, але не від вірусів.

Однак фахівці наполягають на тому, що рівень захисту при використанні респіраторів N95 або FFP все-таки значно підвищують безпеку, оскільки вони затримують понад 95% мікрочастинок.

Основні правила використання масок і респіраторів:

  • Важливо, щоб респіратор герметично прилягав до шкіри.
  • Якщо є густа борода чи вуса – респіратор використовувати немає сенсу, він буде неефективний.
  • Перед тим, як надіти респіратор, треба помити руки з милом чи обробити антисептиком.
  • Не торкатися маски або респіраторами руками, коли вони на обличчі. Якщо є необхідність, руки потрібно попередньо помити або обробити.
  • Маску потрібно змінювати відразу після того, як вона стає вологою.
  • Знімаючи маску або респіратор, не можна доторкатися до внутрішніх частин. Після цього – ретельно вимити руки або обробити антисептиком.
  • Якщо маска одноразова, значить її потрібно використовувати один раз і повторне використання підвищує ризик інфікування.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені зробили важливу заяву про дистанції при пандемії COVID-19.

Померлих від COVID-19 ховатимуть у спецмішках: мер Миколаєва записав "мотиваційне" відео Друга хвиля пандемії коронавірусу: в Китаї дали невтішний прогноз
Новини України КоронавірусCOVID-19маска
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся