Ми робимо це неправильно: як носити маски і респіратори під час пандемії коронавіруса

Як правильно використовувати маски і респіратори (Фото: freepik)

Експерти пояснили, як правильно використовувати маски і респіратори, щоб підвищити захист від коронавірусу

Коронавірус в Україні вразив вже більше ніж три тисячі осіб і медики наполягають на тому, що правильне використання масок та інших захисних засобів може істотно знизити ризик зараження. Однак маски та респіратори потрібно носити правильно, щоб їх захист був дійсно ефективним.

Як відзначають експерти, звичайна медична маска не може захистити від вірусу, але вона може захистити інших людей, якщо власник маски заражений і навіть не підозрює про це. Великі краплі не поширюються по повітрю, а осідають на внутрішніх поверхнях маски, пише 24 канал.

Не дають повного захисту і респіратори, через те, що нові дослідження показали, що респіратор N95 може убезпечити від бактеріальних інфекцій, але не від вірусів.

Однак фахівці наполягають на тому, що рівень захисту при використанні респіраторів N95 або FFP все-таки значно підвищують безпеку, оскільки вони затримують понад 95% мікрочастинок.

Основні правила використання масок і респіраторів:

Важливо, щоб респіратор герметично прилягав до шкіри.

Якщо є густа борода чи вуса – респіратор використовувати немає сенсу, він буде неефективний.

Перед тим, як надіти респіратор, треба помити руки з милом чи обробити антисептиком.

Не торкатися маски або респіраторами руками, коли вони на обличчі. Якщо є необхідність, руки потрібно попередньо помити або обробити.

Маску потрібно змінювати відразу після того, як вона стає вологою.

Знімаючи маску або респіратор, не можна доторкатися до внутрішніх частин. Після цього – ретельно вимити руки або обробити антисептиком.

Якщо маска одноразова, значить її потрібно використовувати один раз і повторне використання підвищує ризик інфікування.

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