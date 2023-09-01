Декому з водіїв потрібно змінити посвідчення протягом 10 днів: кого це стосується

Коли потрібно змінювати водійські права

Якщо ви змінили свої персональні дані, наприклад, ПІБ, тоді потрібно їх оновити і у водійському посвідченні. У кожного водія в Україні є на це 10 днів.

Це можна зробити у сервісному центрі МВС, онлайн в Електронному кабінеті водія чи застосунку "Дія".



Для отримання послуги потрібні:

документ, який посвідчує особу

ідентифікаційний номер

наявне посвідчення водія

документ, який підтверджує зміну персональних даних

Раніше також було потрібно надати медичну довідку, але під час дії воєнного стану вона не обов’язкова.

Послуга обміну посвідчення водія коштує орієнтовно 270 гривень.

Скільки дійсні водійські права

Сьогодні в Україні дійсними є три типи постійних водійських посвідчень:

радянського періоду (видані до 1993 року)

перші українські (видані з 1993 до 2011 року)

пластикові (видані з 30 березня 2011 року)

Такі документи діють протягом 30 років.

Зверніть увагу! Якщо ви плануєте їхати за кордон на своїй автівці, тоді варто отримати посвідчення водія нового зразка. Воно дійсне в 45 країнах світу.

Після завершення навчання в автошколі випускнику видають тимчасові права на два роки. Згодом їх потрібно обміняти на постійні з тим самим пакетом документів, що й для обміну старих прав.

Але разом із тим обмін прав без додаткових іспитів можливий, якщо їхній власник за два роки порушив ПДР не більше ніж двічі та не став фігурантом кримінального провадження у сфері безпеки дорожнього руху.