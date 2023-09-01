Некоторым водителям нужно сменить удостоверение в течение 10 дней: кого это касается

Украинские водители должны обменять свое удостоверение в течение 10 дней в определенных случаях, иначе водительский документ не будет действителен.
Об этом рассказали в Главном сервисном центре МВД.
Если вы изменили свои персональные данные, например ФИО, тогда нужно их обновить и в водительском удостоверении. У каждого водителя в Украине есть на это 10 дней.
Это можно сделать в сервисном центре МВД, онлайн в Электронном кабинете водителя или приложении "Дія".
Для получения услуги требуются:
Раньше также нужно было предоставить медицинскую справку, но во время действия военного положения она не обязательна.
Услуга обмена водительского удостоверения стоит ориентировочно 270 гривен.
Сегодня в Украине действительны три типа постоянных водительских удостоверений:
Такие документы действуют в течение 30 лет.
Обратите внимание! Если вы планируете ехать за границу на своем автомобиле, тогда стоит получить водительское удостоверение нового образца. Оно действительно в 45 странах мира.
После окончания учебы в автошколе выпускнику выдают временные права на два года. Впоследствии их нужно обменять на постоянные с тем же пакетом документов, что и для обмена старых прав.
Но вместе с тем обмен прав без дополнительных экзаменов возможен, если их владелец за два года нарушил ПДД не более двух раз и не стал фигурантом уголовного производства в сфере безопасности дорожного движения.
Раньше мы рассказывали, когда полицейский может забрать водительское удостоверение.
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