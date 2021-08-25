Декларация с семейным врачом: в Минздраве сделали важное заявление

В Украине пациенты могут изменить свой номер телефона, указанный в декларации с врачом.
Об этом сообщает Минздрав Украины.
Так, когда пациент заключает декларацию с врачом, то он называет свой номер телефона и тогда пациента регистрируют в электронной системе. В частности, именно на этот номер человек будет получать сообщение с номером электронного направления или электронного рецепта.
Для того чтобы изменить номер телефона в декларации, нужно:
Вся помощь на уровне первичного звена покрывается страховыми средствами НСЗУ и предоставляется бесплатно, так же как экстренная помощь.
Также концепция реформирования системы здравоохранения, принятая Кабмином, предусматривает, что на последующих этапах реформы любые доплаты, которые могут появиться в рамках солидарной системы медицинского страхования, будут одинаковыми для всех граждан. Однако услуг первичной медицинской помощи это не касается.
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