Декларація з сімейним лікарем: в МОЗ зробили важливу заяву

В Україні пацієнти можуть змінити свій номер телефону, вказаний в декларації з лікарем.
Про це повідомляє МОЗ України.
Так, коли пацієнт укладає декларацію з лікарем, то він називає свій номер телефону і тоді пацієнта реєструють в електронній системі. Зокрема, саме на цей номер людина буде отримувати повідомлення з номером електронного направлення чи електронного рецепта.
Для того, щоб змінити номер телефону в декларації, потрібно:
Уся допомога на рівні первинної ланки покривається страховими коштами НСЗУ та надається безоплатно, так само як екстрена допомога.
Також концепція реформування системи охорони здоров’я, прийнята Кабміном, передбачає, що на подальших етапах реформи будь-які доплати, які можуть з’явитись в рамках солідарної системи медичного страхування, будуть однаковими для всіх громадян. Однак послуг первинної медичної допомоги це не стосується.
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