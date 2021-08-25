Декларация с семейным врачом: в Минздраве сделали важное заявление

В Украине пациенты могут изменить свой номер телефона, указанный в декларации с врачом.

Так, когда пациент заключает декларацию с врачом, то он называет свой номер телефона и тогда пациента регистрируют в электронной системе. В частности, именно на этот номер человек будет получать сообщение с номером электронного направления или электронного рецепта.

Как изменить номер

Для того чтобы изменить номер телефона в декларации, нужно:

Обратиться в НСЗУ с запросом на изменение метода аутентификации. Это можно сделать по упрощенной процедуре - через онлайн форму на сайте НСЗУ, в разделе "Гражданам";

Чтобы подать заявку, нужно указать фамилию, имя и отчество, дату рождения, идентификационный номер, документ, удостоверяющий личность, его серию и номер. А также наложить квалифицированную электронную подпись (КЭП). Получить его можно несколькими способами: в фискальной службе, казначействе, Приватбанке, у платных поставщиков электронных доверительных услуг и тому подобное;

По данному запросу пациента НСЗУ изменяет настройки (сбрасывает обозначение метода аутентификации в электронной системе здравоохранения) и появляется возможность обновить номер телефона;

В течение нескольких дней после подачи запроса или позже придите на прием к врачу и подайте новую декларацию с внесением актуального номера телефона пациента;

После того как запрос будет выполнен и предыдущий номер телефона аннулируется, обратитесь к врачу, с которым заключили декларацию и обновите номер.

За что должен платить пациент

Вся помощь на уровне первичного звена покрывается страховыми средствами НСЗУ и предоставляется бесплатно, так же как экстренная помощь.

Также концепция реформирования системы здравоохранения, принятая Кабмином, предусматривает, что на последующих этапах реформы любые доплаты, которые могут появиться в рамках солидарной системы медицинского страхования, будут одинаковыми для всех граждан. Однако услуг первичной медицинской помощи это не касается.