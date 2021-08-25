Декларация с семейным врачом: в Минздраве сделали важное заявление
В Украине пациенты могут изменить свой номер телефона, указанный в декларации с врачом.
Об этом сообщает Минздрав Украины.
Так, когда пациент заключает декларацию с врачом, то он называет свой номер телефона и тогда пациента регистрируют в электронной системе. В частности, именно на этот номер человек будет получать сообщение с номером электронного направления или электронного рецепта.
Как изменить номер
Для того чтобы изменить номер телефона в декларации, нужно:
- Обратиться в НСЗУ с запросом на изменение метода аутентификации. Это можно сделать по упрощенной процедуре - через онлайн форму на сайте НСЗУ, в разделе "Гражданам";
- Чтобы подать заявку, нужно указать фамилию, имя и отчество, дату рождения, идентификационный номер, документ, удостоверяющий личность, его серию и номер. А также наложить квалифицированную электронную подпись (КЭП). Получить его можно несколькими способами: в фискальной службе, казначействе, Приватбанке, у платных поставщиков электронных доверительных услуг и тому подобное;
- По данному запросу пациента НСЗУ изменяет настройки (сбрасывает обозначение метода аутентификации в электронной системе здравоохранения) и появляется возможность обновить номер телефона;
- В течение нескольких дней после подачи запроса или позже придите на прием к врачу и подайте новую декларацию с внесением актуального номера телефона пациента;
- После того как запрос будет выполнен и предыдущий номер телефона аннулируется, обратитесь к врачу, с которым заключили декларацию и обновите номер.
За что должен платить пациент
Вся помощь на уровне первичного звена покрывается страховыми средствами НСЗУ и предоставляется бесплатно, так же как экстренная помощь.
Также концепция реформирования системы здравоохранения, принятая Кабмином, предусматривает, что на последующих этапах реформы любые доплаты, которые могут появиться в рамках солидарной системы медицинского страхования, будут одинаковыми для всех граждан. Однако услуг первичной медицинской помощи это не касается.
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