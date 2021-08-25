Декларація з сімейним лікарем: в МОЗ зробили важливу заяву

В Україні пацієнти можуть змінити свій номер телефону, вказаний в декларації з лікарем.

Так, коли пацієнт укладає декларацію з лікарем, то він називає свій номер телефону і тоді пацієнта реєструють в електронній системі. Зокрема, саме на цей номер людина буде отримувати повідомлення з номером електронного направлення чи електронного рецепта.

Як змінити номер

Для того, щоб змінити номер телефону в декларації, потрібно:

Звернутися у НСЗУ із запитом на зміну методу аутентифікації. Це можна зробити за спрощеною процедурою - через онлайн форму на сайті НСЗУ, у розділі "Громадянам";

Щоб подати запит, потрібно вказати прізвище, ім’я та по батькові, дату народження, ідентифікаційний номер, документ, що посвідчує особу, його серію та номер. А також накласти кваліфікований електронний підпис (КЕП). Отримати його можна кількома способами: у фіскальній службі, Казначействі, Приватбанку, у платних надавачів електронних довірчих послуг тощо;

За даним запитом пацієнта НСЗУ змінює настройки (скидає позначення методу аутентифікації в електронній системі охорони здоров'я) і з'являється можливість оновити номер телефону;

Протягом декількох днів після подачі запиту або пізніше прийдіть на прийом до лікаря і подайте нову декларацію з внесенням актуального номера телефону пацієнта;

Після того, як запит буде виконаний і попередній номер телефону анулюється, зверніться до лікаря, з яким уклали декларацію і оновіть номер.

За що повинен платити пацієнт

Уся допомога на рівні первинної ланки покривається страховими коштами НСЗУ та надається безоплатно, так само як екстрена допомога.

Також концепція реформування системи охорони здоров’я, прийнята Кабміном, передбачає, що на подальших етапах реформи будь-які доплати, які можуть з’явитись в рамках солідарної системи медичного страхування, будуть однаковими для всіх громадян. Однак послуг первинної медичної допомоги це не стосується.