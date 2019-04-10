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Без декларации с врачом этих услуг не получить: украинцев ждут кардинальные изменения

STYLERЖизнь    10.04.2019 - 11:37
Без декларации с врачом этих услуг не получить: украинцев ждут кардинальные изменения
Фото: Декларации с врачом (коллаж РБК-Украина)

Финансирование "красного списка" отменено. Это значит, что без декларации с семейным врачом невозможно будет получить ряд медицинских услуг

Декларации с врачами подписывают все больше украинцев. Так, по состоянию на март таких людей было уже больше 26 миллионов.

Отныне пациенты, которые не имеют подписаной с врачом декларации, не будут получать ряд медицинских услуг.

Финансирование "красного списка", то есть тех, кто не подписал декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром, отменено. Об этом на своей странице в Facebook написал главный врач КНП "Бориспольский городской центр первичной медико-санитарной помощи" Евгений Черенок.

"Постановлением КМУ от 03.04.2019 года № 295 "красный список" отменен, с нарушениями (задним числом), но отменен", - сообщил он.

Врач также пояснил, что при условии, если вы не подписали декларацию с семейным врачом, то медицинская помощь оказывается только при неотложных состояниях (то есть состояниях, угрожающих жизни).

Кроме того, без электронного рецепта теперь пациент не сможет бесплатно получить лекарства по программе "Доступные лекарства".

"Вы не получаете направление к узким специалистам на вторичной звене (в больницы), не сможете воспользоваться программой "Бесплатная диагностика";
также не сможете получить листок нетрудоспособности на первичном звене (в будущем и на вторичном звене при введении электронного больничного)", - написал он.

Без декларации с врачом этих услуг не получить: украинцев ждут кардинальные измененияБез декларации с врачом этих услуг не получить: украинцев ждут кардинальные измененияФото: Декларация с семейным врачом значительно упрощает оказание медицинской помощи, напоминают врачи (коллаж РБК-Украина)

В то же время, по словам врача, чтобы воспользоваться всеми услугами, которые предлагает государство, пациенты еще могут заключить декларацию с выбранным семейным врачом в одной из городских амбулаторий. В частности, он предложил подписать декларации с врачами города Борисполь.

"Приписная кампания продолжается постоянно, но врачи набирают свой лимит, поэтому откладывать на потом не нужно", - подчеркнул специалист.

Декларация с семейным врачом важна как для пациентов, так и для врачей, подчеркивают специалисты. Процедура подписания декларации длится недолго, однако это значительно упрощает процесс оказания многих гарантированных государством услуг, говорят врачи.

Подписать декларацию со своим врачом можно в любое время, поскольку дедлайнов в этой программе нет. С другой стороны, ряд врачей уже набрали достаточное количество пациентов, поэтому пациенту стоит выбрать, с кем именно ему заключить договор.

Напомним, ранее стало известно, какие именно услуги врача станут бесплатными. Эти услуги – диагностику и лечение - можно получить по направлению от семейного врача.

Также ранее Уляна Супрун рассказала, когда украинцы смогут пройти бесплатные тесты на рак.

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