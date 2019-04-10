Без декларації з лікарем цих послуг не отримати: українців чекають кардинальні зміни

Фото: Декларації з лікарем (колаж РБК-Україна)

Фінансування "червоного списку" скасоване. Це значить, що без декларації з сімейним лікарем неможливо буде отримати ряд медичних послуг

Декларації з лікарями підписують все більше українців. Так, станом на березень таких людей було вже більше 26 мільйонів.

Відтепер пацієнти, які не мають підписаної з лікарем декларації, не будуть отримувати ряд медичних послуг.

Фінансування "червоного списку", тобто тих, хто не підписав декларацію із сімейним лікарем, терапевтом або педіатром, відмінено. Про це на своїй сторінці у Facebook написав головний лікар КНП "Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Євген Черенок.

"Постановою КМУ від 03.04.2019 року № 295 "червоний список" відмінено, з порушеннями (заднім числом), але відмінено", - повідомив він.

Лікар також пояснив, що за умови, якщо ви не підписали декларацію із сімейним лікарем, то медична допомога надається лише при невідкладних станах (тобто станах, які загрожують життю).

Окрім того, без електронного рецепта тепер пацієнт не зможе безкоштовно отримати ліки за програмою "Доступні ліки".

"Ви не отримуєте направлення до вузьких спеціалістів на вторинній ланці (лікарні), не зможете скористатися програмою "Безкоштовна діагностика";

також не зможете отримати листок непрацездатності на первинній ланці (в майбутньому і на вторинній ланці при введенні електронного лікарняного)", - написав він.

Фото: Декларація з сімейним лікарем значно спрощує надання медичної допомоги, нагадують лікарі (колаж РБК-Україна)

Водночас, за словами лікаря, щоб скористатися всіма послугами, які пропонує держава, пацієнти ще можуть заключити декларацію з обраним сімейним лікарем в одній з міських амбулаторій. Зокрема, він запропонував підписати декларації із лікарями міста Бориспіль.

"Приписна кампанія триває постійно, але лікарі набирають свій ліміт, тому відкладати на потім не потрібно", - підкреслив фахівець.

Декларація із сімейним лікарем важлива як для пацієнтів, так і для лікарів, підкреслюють фахівці. Процедура підписання декларації триває недовго, проте це значно спрощує процес надання багатьох гарантованих державою послуг, кажуть лікарі.

Підписати декларацію зі своїм лікарем можна будь-коли, оскільки дедлайнів у цій програмі немає. З іншого боку, ряд лікарів вже набрали достатню кількість пацієнтів, тому пацієнту варто вибрати, із ким саме йому заключити договір.

Нагадаємо, раніше стало відомо, які саме послуги лікаря стануть безкоштовними. Ці послуги – діагностику та лікування – можна отримати за направленням від сімейного лікаря.

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