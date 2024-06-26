Декількох людей можуть звинуватити у смерті Метью Перрі

Розслідування обставин смерті актора Меттью Перрі, зірки серіалу "Друзі", яке сколихнуло світ у жовтні 2023 року, близиться до завершення. Джерела у правоохоронних органах повідомили, що поліція очікує висунути звинувачення "багатьом особам" у зв'язку зі смертю актора.

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У видавництві зазначили, що прокуратура США має прийняти остаточне рішення щодо висунення звинувачень. Важливо додати, що наразі ніхто не визнаний винним у зв'язку зі смертю Меттью Перрі.

У вівторок, 25 червня, прокуратура США дала відповідь "без коментарів".

Актор Меттью Перрі (фото: instagram.com/mattyperry)

Нагадаємо, що 28 жовтня 58-річного актора знайшли мертвим у джакузі у власному будинку в районі Лос-Анджелеса. Працівники служби екстреного реагування повідомили про зупинку серця як причину смерті.

Згодом стали відомі нові подробиці про високий вміст кетаміну у крові, що призвело до пригнічення дихання та серцево-судинних проблем. У звіті про розтин говориться, що актор проходив курс лікування наркотиком від депресії та тривоги.

Експертиза показала, що востаннє Метью отримував його за десять днів до смерті. Цього часу було недостатньо, щоб кетамін повністю вивівся з його організму.