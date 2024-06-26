Несколько человек могут обвинить в смерти Мэтью Перри

Расследование обстоятельств смерти актера Мэттью Перри, звезды сериала "Друзья", которое всколыхнуло мир в октябре 2023 года, близится к завершению. Источники в правоохранительных органах сообщили, что полиция ожидает предъявить обвинения "многим лицам" в связи со смертью актера.

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В издательстве отметили, что прокуратура США должна принять окончательное решение о выдвижении обвинений. Важно добавить, что пока никто не признан виновным в связи со смертью Мэттью Перри.

Во вторник, 25 июня, прокуратура США дала ответ "без комментариев".

Актер Мэттью Перри (фото: instagram.com/mattyperry)

Напомним, что 28 октября 58-летний актер был обнаружен мертвым в джакузи в собственном доме в районе Лос-Анджелеса. Сотрудники службы экстренного реагирования сообщили об остановке сердца как причина смерти.

Впоследствии стали известны новые подробности о высоком содержании кетамина в крови, что привело к угнетению дыхания и сердечно-сосудистым проблемам. В отчете о вскрытии говорится, что актер проходил курс лечения наркотиком от депрессии и тревоги.

Экспертиза показала, что в последний раз Мэтью получал его за десять дней до смерти. Этого времени было недостаточно, чтобы кетамин полностью вывелся из его организма.