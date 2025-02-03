За декілька днів до свого 54-річчя несподівано помер відомий письменник Олег Поляков

"З сумом повідомляємо про втрату Олега Полякова - сучасного прозаїка, критика та журналіста, одного з творців нової химерної прози. Його смерть стала невимовною втратою для рідних, друзів та всіх, хто цінував його творчість", - повідомило "Видавництво Старого Лева".

Його четвертий роман "П’ять поглядів на весняний вогонь" вийде вже посмертно. Книгу випустять у лютому, адже вона, зазначає видавництво, стане важливою частиною його творчої спадщини.

"Манеру письма Олега Полякова деякі критики відносять до нової химерної прози або магічного реалізму. Сам автор описував свій стиль як "реалістичний магізм": "Я би назвав свій стиль реалістичним магізмом - звісно, з певною часткою гумору. Дійсно, я не порушую законів фізики і не переступаю меж здорового глузду; химерність у моїх романах насправді доволі буденна, з нею можна стикнутися за рогом сусіднього будинку, в метро, фаст-фуді, власне - будь-де", - йдеться в його некролозі.



Помер відомий письменник (фото facebook.com / Олег Поляков)

Про смерть прозаїка також висловився критик Віталій Квітка. Він зазначив, що Поляков був відданим другом, справжнім джентльменом, оригінальним письменником та вірним сім'янином.

"Це принаймні таких чотирьох людей ми втратили нині в особі Олега Вікторовича Полякова. Родина завжди була в Олега пріоритетом №1: мама, сестра, зять, племінник, а згодом - дружина і донька - це був для нього священний вівтар, якому він вічно поклонявся - може, часами навіть більше ніж Богу", - написав Квітка.

"Романи Олега є винятковими. Вдавано простими. Вдавано також химерними. Їх назвали "химерною прозою" - але тут, думаю, більше заслуга самого видавництва з певною назвою "Дім химер", - додав він.

А журналістка Лілія Молодецька зазначила, що письменник помер раптово.

"Пішов з життя Олег Поляков. Письменник, сценарист, журналіст, редактор. Автор химерної прози. Пішов несподівано, ми разом працювали над проектом ще два місяці тому. Спочивай з миром, дорогий", - написала вона.

Допис про смерть Полякова (скріншот)

Що відомо про Полякова

Письменник народився у Павлограді Дніпропетровської області. 6 лютого йому мало виповнитися 54 роки.

Прозаїк закінчив факультет журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка у 1993 році. Він працював на Львівському телебаченні, був редактором у виданнях з менеджмент-освіти, НДО, будівництва та екології.

"Перші прозові твори Полякова з'явилися на сторінках часопису "Країна мрій" ("У напрямку далеких гаїв", "Діти вогню"), а його критичні матеріали публікувалися у "Кур'єрі Кривбасу". Дебютний роман "Рабині й друзі пані Векли" критик Євгеній Стасіневич назвав одним із найкращих літературних дебютів останніх років", - розповіли у "Видавництві Старого Лева".

"Олег мешкав і працював у Львові, Луцьку, Ірпені та Києві. Він був одружений і мав доньку. Його родина, друзі та колеги пам'ятають його як людину з глибоким інтелектом, тонким почуттям гумору та незламною відданістю своїй справі. Світла пам'ять. Його творчість залишиться важливою частиною української літературної спадщини", - резюмували автори некролога.