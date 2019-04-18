Дебаты за 6 млн: откуда взялись эти заоблачные цифры

Дебаты Зеленского и Порошенко пройдут 19 апреля перед вторым туром выборов президента Украины. Сначала – на НСК "Олимпийский", а после этого – на Суспильном.

Об этом в комментарии для Styler напомнил председатель правления НСТУ Зураб Аласания.

Он сказал, что озвученная ранее сумма в 5,7 миллионов гривен – это только часть средств, которая в целом выделяется на агитацию, которую должны проводить. Сумма в 5,7 миллионов гривен касается дебатов в формате Суспильного, как это предусматривает закон, напомнил Аласания.

"Утверждена сумма на проведение теледебатов продолжительностью в 60 минут. Общая сумма без НДС составляет 5 миллионов 766 тысяч гривен, если появятся оба кандидата в президенты. Это, конечно, включает и студию, и телекамеры. Также сумма включает трансляцию", - сказал он.

Фото: Зураб Аласания (facebook.com/kmbs.ru)

С одной стороны, участие в дебатах для кандидатов второго тура выборов президента Украины обязательно, а с другой – ответственность за то, что кто-то из них не появится на дебатах, не предусмотрена.

Получается, что кандидат в случае отсутствия на дебатах несет только политическую и моральную ответственность. Тогда другой кандидат, который пришел в студию, может распорядиться временем эфира на свое усмотрение.

Стоит добавить, что государство финансирует те дебаты, которые проводятся в студии национального вещателя по улице Юрия Ильенко, 42 (бывшая улица Мельникова – ред.) в последнюю пятницу перед вторым туром президентских выборов. Проведение именно таких дебатов финансирует ЦИК из госбюджета, а деньги на него были заложены в 2018 году.

"Важно, что событие на стадионе – это совсем другие суммы и другое финансирование. Там уже сами кандидаты решают, как и когда это проводить", - подчеркнул Аласания.

По словам собеседников из сферы шоу-бизнеса, которые хорошо знакомы с организацией мероприятий на таких площадках как НСК Олимпийский, только лишь аренда НСК (без оплаты установки сцены и других трат) может стоить от 800 000 тысяч гривен до миллиона. Эти деньги должны выделить сами кандидаты.

Ранее появилось важное заявление главы Суспильного по поводу дебатов кандидатов в президенты.

Также стало известно, выступит ли Ольга Полякова на дебатах Зеленского и Порошенко.