Де знаходиться найкрасивіше рожеве озеро у світі та чому там немає туристів

Наша планета сповнена дивовижних природних явищ, і озеро Хільєр в Австралії - яскраве тому підтвердження. Серед мільйонів водойм на Землі саме це озеро вражає своїм яскраво-рожевим кольором, який здається неймовірним навіть на фотографіях.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чим особливе озеро Хільєр, чому воно таке яскраве та чому не кожен турист може побачити цю красу на власні очі.

Унікальна краса рожевого озера

Озеро Хільєр розташоване на острові Серединний, який входить до архіпелагу Речерч, неподалік узбережжя Австралії. Його відкрив британський мореплавець Метью Фліндерс у 1802 році, коли піднявся на найвищу точку острова. Побачивши яскраво-рожеву водойму, він був вражений настільки, що згадував про неї у своїх нотатках.

Озеро оточене густими евкаліптами, які створюють різкий контраст із яскравим відтінком води. Найкраще рожевий колір видно з повітря - саме тому аерофотознімки Хільєра стали такими популярними. На відміну від інших кольорових озер у світі, Хільєр має стабільно яскравий рожевий відтінок у будь-яку пору року.



Властивості води та її солоність

Озеро не надто велике - його довжина сягає 600 метрів, а ширина становить близько 250 метрів. Глибина порівняно невелика, але концентрація солі у воді набагато вища, ніж в океанських водах. Завдяки цій солоності людина може просто лягти у воду й триматиметься на поверхні без зусиль.

У першій половині XX століття тут навіть намагалися добувати сіль, але цей процес швидко припинили через важкодоступність місця. Колір води іноді змінюється - від яскраво-рожевого до насичено-бузкового, залежно від погодних умов. Попри яскравий колір, вода є безпечною для купання та не містить токсичних речовин.

Можна побачити, як багато солі на краю води (фото: Вікіпедія)

Справжня причина рожевого кольору

Багато озер у світі змінюють свій колір через водорості або мінерали, що потрапляють у воду. Наприклад, в Індії озеро Лонар змінює колір через активність червоних водоростей у спекотні періоди.

Щодо Хільєра, довгий час вважалося, що рожевий колір зумовлений наявністю спеціальних водоростей, але перші дослідження не дали доказів. Лише у 2016 році в рамках проєкту Extreme Microbiome Project було виявлено водорості Dunaliella salina.

Вони активно виробляють каротиноїди - пігменти, що й надають воді рожевий відтінок. Ці ж речовини використовуються у біодобавках, бо є джерелом вітаміну А.

Озеро розташовано у важкодоступному місці (фото: Вікіпедія)

Чому туристів там майже немає

Попри свою неймовірну красу, озеро Хільєр залишається практично недоступним для більшості туристів. Воно розташоване у важкодоступному місці, а густі ліси навколо не мають облаштованих стежок. Потрапити до озера можна лише на вертольоті або спеціальному екскурсійному літаку.

Через це відвідування озера - дороге задоволення, доступне небагатьом. Тому в соціальних мережах дуже мало фотографій мандрівників із цього місця, хоча воно й викликає великий інтерес. Озеро Хільєр залишається однією з найбільш загадкових та маловідомих природних пам’яток Австралії.