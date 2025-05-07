Где находится самое красивое розовое озеро в мире и почему там нет туристов

Наша планета полна удивительных природных явлений, и озеро Хиллиер в Австралии - яркое тому подтверждение. Среди миллионов водоемов на Земле именно это озеро поражает своим ярко-розовым цветом, который кажется невероятным даже на фотографиях.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, чем особенное озеро Хиллиер, почему оно такое яркое и почему не каждый турист может увидеть эту красоту собственными глазами.

Уникальная красота розового озера

Озеро Хиллиер расположено на острове Срединный, который входит в архипелаг Речерч, недалеко от побережья Австралии. Его открыл британский мореплаватель Мэтью Флиндерс в 1802 году, когда поднялся на самую высокую точку острова. Увидев ярко-розовый водоем, он был поражен настолько, что упоминал о нем в своих заметках.

Озеро окружено густыми эвкалиптами, которые создают резкий контраст с ярким оттенком воды. Лучше всего розовый цвет виден с воздуха - именно поэтому аэрофотоснимки Хильера стали такими популярными. В отличие от других цветных озер в мире, Хильер имеет стабильно яркий розовый оттенок в любое время года.



Свойства воды и ее соленость

Озеро не слишком большое - его длина достигает 600 метров, а ширина составляет около 250 метров. Глубина сравнительно небольшая, но концентрация соли в воде намного выше, чем в океанских водах. Благодаря этой солености человек может просто лечь в воду и будет держаться на поверхности без усилий.

В первой половине XX века здесь даже пытались добывать соль, но этот процесс быстро прекратили из-за труднодоступности места. Цвет воды иногда меняется - от ярко-розового до насыщенно-сиреневого, в зависимости от погодных условий. Несмотря на яркий цвет, вода является безопасной для купания и не содержит токсичных веществ.

Можно увидеть, как много соли на краю воды (фото: Википедия)

Настоящая причина розового цвета

Многие озера в мире меняют свой цвет из-за водорослей или минералов, попадающих в воду. Например, в Индии озеро Лонар меняет цвет из-за активности красных водорослей в жаркие периоды.

Что касается Хиллиера, долгое время считалось, что розовый цвет обусловлен наличием специальных водорослей, но первые исследования не дали доказательств. Только в 2016 году в рамках проекта Extreme Microbiome Project были обнаружены водоросли Dunaliella salina .

Они активно производят каротиноиды - пигменты, которые и придают воде розовый оттенок. Эти же вещества используются в биодобавках, потому что являются источником витамина А.

Озеро расположено в труднодоступном месте (фото: Википедия)

Почему туристов там почти нет

Несмотря на свою невероятную красоту, озеро Хиллиер остается практически недоступным для большинства туристов. Оно расположено в труднодоступном месте, а густые леса вокруг не имеют обустроенных троп. Попасть к озеру можно только на вертолете или специальном экскурсионном самолете.

Поэтому посещение озера - дорогое удовольствие, доступное немногим. Поэтому в социальных сетях очень мало фотографий путешественников с этого места, хотя оно и вызывает большой интерес. Озеро Хиллиер остается одной из самых загадочных и малоизвестных природных достопримечательностей Австралии.