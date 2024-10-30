Де знаходиться найкраща піцерія у світі, у чому її фішка і які там ціни

Піца - це улюблена їжа майже у всьому світі, тож і піцерій на планеті неймовірно багато. Але де знайти найкращу піцерію світу, яка б пропонувала найсмачніші страви?

Визнання Una Pizza Napoletana

Una Pizza Napoletana, піцерія в Нью-Йорку під керівництвом Ентоні Мангієрі, отримала звання найкращої піцерії у світі за версією італійського рейтингу 50 Top Pizza 2024.

Це перший випадок, коли переможцем став заклад з США, який три роки поспіль очолює рейтинг найкращих піцерій у країні. Успіх Una Pizza Napoletana свідчить про зміну в гастрономічних вподобаннях, де американський стиль приготування піци зміг змагатися з італійськими традиціями.

Ентоні Мангієрі став символом нової ери в світі піци, відданість якої вражає як місцевих жителів, так і туристів. Піцерія стала справжнім явищем, залучаючи гостей з усіх куточків світу, які хочуть спробувати кращу піцу.

Шлях до успіху Ентоні Мангієрі

Ентоні Мангієрі, власник піцерії, з дитинства мріяв стати піцайоло. Його перша піца була спечена в 15 років, і з того часу він не зупинявся у пошуках ідеальної рецептури.

Для приготування піци він використовує натуральну закваску, найкращі інгредієнти, зокрема помідори Сан-Марцано та дикий орегано з Амальфі. Завдяки індивідуальному підходу до кожного етапу приготування,

Мангієрі забезпечує високу якість своїх страв. Всі тісто готує самостійно, а ресторан не відкривається без його присутності. Це дозволяє зберігати високі стандарти та послідовність у кожній поданій піці.

Молодий Ентоні Мангієрі (фото: facebook.com/UnaPizzaNapoletana)

Відмінності та секрети приготування у Una Pizza Napoletana

У Una Pizza Napoletana використовується унікальне тісто, яке завжди залишається вологим і ніжним.

Мангієрі впевнений, що саме такий підхід до замішування та випікання забезпечує неповторний смак. Його піца відзначається неймовірною скоринкою, яка є м'якою, ніжною та покритою вугіллячками.

Крім класичних варіантів, таких як Margherita, Ентоні щотижня пропонує нову піцу, що дає змогу експериментувати з інгредієнтами. Серед його творінь можна знайти піцу з лазаньєю або з італійськими кедровими горіхами.

Вплив на піцерійний бізнес

Визнання Una Pizza Napoletana на міжнародній арені є значним досягненням для піцерійного бізнесу в США. Це свідчить про те, що американські ресторани можуть змагатися з традиційними італійськими закладами.

Численні нью-йоркські піцерії, такі як Ribalta і Don Antonio, також отримали визнання, що підтверджує високу якість піци в цьому місті.

Мангієрі не планує розширювати свою мережу, оскільки вважає, що тільки один ресторан дозволяє йому зосередитися на всіх деталях. Цей підхід до бізнесу може стати прикладом для інших підприємців у гастрономічній сфері.

Перемога Una Pizza Napoletana підкреслює зростаючу популярність американської кухні серед туристів та гурманів. В Італії спостерігається певний спад інтересу до традиційного приготування піци, оскільки багато закладів орієнтуються на туристів, пропонуючи їм спрощені версії.

Una Pizza Napoletana стає символом цієї трансформації, вражаючи гостей своєю відданістю ремеслу та якістю страв.

Піца в Una Pizza Napoletana (фото: facebook.com/UnaPizzaNapoletana)

Una Pizza Napoletana: ціни на піццу

Una Pizza Napoletana, розташована за адресою 210 11th St в Нью-Йорку, славиться своїми класичними неаполітанськими піцами, які печуться в дров'яній печі. У меню представлено кілька популярних варіантів, які варто розглянути:

Marinara - 22 долари

Склад: томати Сан-Марцано, олія екстра-юрід, орегано, часник, базилік, морська сіль (без сиру).

Margherita - 22 долари

Склад: томати Сан-Марцано, буфало моцарела, олія екстра-юрід, базилік, морська сіль.

Bianca - 22 долари

Склад: буфало моцарела, олія екстра-юрід, часник, базилік, морська сіль (без томатів).

Filetti - 22 долари

Склад: свіжі червоні томати, буфало моцарела, часник, олія екстра-юрід, базилік, морська сіль.

Ilaria - 22 долари

Склад: копчена моцарела, свіжі червоні томати, рукола, олія екстра-юрід, морська сіль.

Apollonia (тільки у суботу) - 25 доларів

Склад: свіжі яйця, пармезан, буфало моцарела, салямі, олія екстра-юрід, базилік, часник, морська сіль та чорний перець.